Datum: Indecisión electoral se reduce al 43%, pero persiste la falta de representatividad

De acuerdo con el último análisis de Datum Internacional, el grupo de indecisos —aquellos que manifiestan que votarán blanco, viciado o que aún no saben por quién votar— se redujo del 50% registrado en diciembre al 43%.

Según explicó Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, esta tendencia a la baja no es uniforme: el sur registra aún un crítico 54% de electores indecisos, superando largamente el promedio nacional.

Además, la especialista detalló que los siete puntos porcentuales que se definieron en el último mes no migraron hacia un solo postulante, sino que se diluyeron entre los primeros lugares.

“Para mí el cambio más importante de esta encuesta respecto a la encuesta que hicimos en diciembre es la reducción de los indecisos, los que dicen que van a votar blanco, nulo o que no saben por quién votar. Eran 50% en diciembre, ahora son 43%. Hay una reducción de 7 puntos que no se va específicamente a un candidato, sino que, si analizamos los 12 primeros, en realidad se distribuye entre todos los candidatos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Probablemente en las próximas semanas empiece a definirse mejor el electorado", sostuvo | Fuente: RPP

El sur es el epicentro de la indecisión

Mientras Lima se perfila como una plaza más informada y definida, el sur del Perú muestra un comportamiento distinto y de mayor desafección.

"En el sur vemos que la suma de blanco, nulo y no sabe es 54%. Eso está por encima del promedio nacional", indicó Torrado.

En esta zona, donde la fragmentación es alta, la especialista destacó que el candidato Alfonso López Chau tiene "un poco más de fuerza que en el resto de regiones", aunque las cifras generales de los postulantes siguen siendo bajas.

Vizcarra es el único que no capitalizó la baja de indecisos

El análisis de Datum revela que casi todos los candidatos crecieron marginalmente gracias a la reducción de indecisos. No obstante, hubo una excepción clara.

"Todos crecen, excepto uno, que es Mario Vizcarra, que tiene una ligera [baja]", indicó.

La experta atribuyó este descenso a la coyuntura judicial del expresidente: "Pareciera que hay una tendencia a bajar, sobre todo por la controversia que se generó con su candidatura al conocerse la sentencia por corrupción".

¿Cuándo se definirá el voto?

Torrado recordó que, históricamente, el bolsón de votos blancos y viciados debería descender hasta un 18% o 20% hacia el día de la elección. Al comparar la situación actual con el proceso de 2021, estimó que el panorama podría aclararse en el corto plazo.

"Probablemente en las próximas semanas empiece a definirse mejor el electorado", sostuvo, y remarcó que el factor decisivo no será solo geográfico, sino la capacidad de los candidatos de conectar con quienes no tienen una postura ideológica definida.