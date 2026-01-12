Presidenta del TC reitera que no vulneró neutralidad electoral: "Me sorprende tanto la denuncia como el informe que me acaban de alcanzar"

En Las cosas como son de RPP TV, la presidenta del Tribunal Constitucional expresó su sorpresa y rechazó a la denuncia presentada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 que la acusa de haber vulnerado el principio de neutralidad electoral tras declaraciones vinculadas a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra por el partido Perú Primero.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, manifestó estar sorprendida del informe del Jurado Electoral Especial que emitió en su contra por haber infringido el principio de neutralidad por unas declaraciones que dio sobre la candidatura de Mario Vizcarra.

"Me sorprende tanto la denuncia como el informe que me acaban de alcanzar porque ahí dice que habría cometido esta vulneración de la neutralidad. Sin embargo, lo que yo dije en esa oportunidad fue transmitir las dos sentencias que había tenido el TC, en el colegiado anterior y en el nuestro, respecto a la posibilidad de participación política de las personas que han cometido determinados delitos", comentó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

El documento precisó que, por tratarse de una alta autoridad del Estado, sus declaraciones podrían haber afectado el proceso electoral y perjudicado la candidatura presidencial de Vizcarra Cornejo, del Partido Político Perú Primero. Sin embargo, Pacheco enfatizó que solo hizo "afirmaciones generales".

"En ningún momento he dicho que eso es lo que tiene que hacer el JEE o que este señor (Vizcarra) ha cometido este delito y, por lo tanto, él no puede participar. Fueron todas afirmaciones generales, pero bueno, me ha sorprendido que hayan llegado a esta conclusión", puntualizó.

Los descargos de Pacheco

Según el informe, la titular del TC habría vulnerado la normativa electoral vigente, según lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento.

El partido Perú Primero fue quien denunció ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 a Luz Pacheco, por una supuesta injerencia electoral. Ella, en una entrevista televisiva, señaló que los impedimentos por corrupción "siguen vigentes" pese a las rehabilitaciones.

Para Pacheco, la resolución del JEE daría a entender que cuando un miembro del TC es consultado sobre cuál es el criterio del Tribunal en determinadas sentencias, no podría ni decir el contenido de las mismas.

"Si yo hubiera relacionado que a ese señor no le corresponde (postular en las elecciones) por esa razón, sería, comprendo, una vulneración. Pero insisto, yo lo que he dicho es que el TC se ha pronunciado en ese sentido y lo que dice el Código Procesal es esto. Del señor Vizcarra no puedo pronunciarme porque no lo conozco, no sé del caso y puede llegar al Tribunal. Esa sería mi respuesta", puntualizó.