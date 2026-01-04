Partido Primero La Gente presentó una apelación ante el JEE Lima Centro 1 contra resolución que rechazó inscripción de su plancha

Mediante un comunicado, la agrupación indicó que cumplieron con los plazos y requisitos establecidos en la norma electoral y señalaron que la situación es responsabilidad de las fallas técnicas del sistema, que ya fueron reconocidas por el órgano técnico del Jurado Nacional de Elecciones.

El partido político Primero La Gente presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 un recurso de apelación contra la resolución que declaró improcedente la inscripción de su plancha presidencial.

Según informaron mediante un comunicado, han cumplido con los plazos y requisitos establecidos en la norma electoral y señalaron que la situación es responsabilidad de fallas técnicas del sistema, las cuales fueron reconocidas por el propio órgano técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Indicaron también que el recurso precisa que el registro de sus listas inició oportunamente en la plataforma Declara+ y quedó formalizado antes del vencimiento del plazo legal.

“El hecho de que la documentación ya subida al sistema se presentara posteriormente y de manera física corresponde a la indicación expresa de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, quienes, a su vez, acompañaron durante más de 14 horas a varios partidos políticos que se encontraban en la misma situación”.

Asimismo, manifestaron que el recurso tiene como anexo un acta notarial de constatación que describe la cronología de los hechos con capturas de pantalla y videos en los que se prueba las fallas del sistema, el acompañamiento e instrucciones de las personas designadas por el JNE.

En esa línea, la agrupación considera que “una falla reconocida por el JNE no puede ser utilizada para excluir a una organización política que actuó de buena fe, y el propio Jurado es responsable de subsanar los errores atribuibles a su proveedor de servicios sin tener que trasladar esas consecuencias a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas”.

Postura de Pérez Tello

Al respecto, la candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, indicó en conferencia de presan que lo ocurrido no puede reducirse a un asunto administrativo.

En vísperas, la candidata dijo en RPP que espera que el JNE asuma su responsabilidad y proceda con la inscripción de la fórmula de su partido de cara a las Elecciones 2026.

"Yo confío que van a asumir su responsabilidad, porque no es darme la razón, es reconocer su responsabilidad y a partir de eso permitirnos que la lista se admita y seguir el proceso regular", indicó.