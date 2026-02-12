Nieto Montesinos: En Perú se pueden lograr los “mismos resultados” que en El Salvador, pero “sin los excesos y abusos”

Jorge Nieto sostuvo que el país necesita un presidente peruano, no un “imitador de otros líderes internacionales”. | Fuente: RPP

Jorge Nieto Montesinos, candidato a la presidencia del Partido del Buen Gobierno, señaló en Ampliación de Noticias que en Perú se pueden lograr los mismos resultados que ha obtenido Nayib Bukele en El Salvador, pero “sin los excesos y abusos” que, según refiere, se cometen en el país centroamericano.

“Esos mismos resultados nosotros lo podemos lograr aquí sin los excesos y abusos que se han cometido en El Salvador. Y tenemos nosotros las condiciones para hacerlo. He puesto siempre el ejemplo. En la década del 80 del siglo pasado se produjeron crisis de secuestros y de asaltos bancarios. La Policía Nacional de Perú, que si algo sabe hacer es investigar, formó unidades especializadas para esos delitos y seis meses después se acabaron los delitos. Los asaltos bancarios y los secuestros. Eso mismo lo podemos nosotros hacer aquí. Tener una eficiencia en el combate a la criminalidad”, indicó.

Asimismo, el candidato presidencial sostuvo que el país necesita un presidente peruano, no un “imitador de otros líderes internacionales”. Sin embargo, reconoció que algunas experiencias extranjeras han mostrado resultados concretos en la lucha contra la criminalidad, como el caso de El Salvador.

“Yo creo que el Perú no necesita en la presidencia de la República imitadores de otros líderes. Hay muchos que dicen yo soy el Bukele peruano, yo soy el Milei peruano, yo soy el Zelenski peruano o yo soy el AMLO (Andrés Manuel López Obrador) peruano. No, necesitamos que los peruanos y las peruanas elijamos un presidente peruano. Sin embargo, uno cuando observa el escenario internacional uno ve que hay resultados. Y es innegable que en El Salvador se han producido resultados. La gente ha recuperado sus calles, puede caminar tranquilamente en lugares donde antes no lo podía hacer”, aseveró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

“Tenemos que fortalecer la Policía”

Jorge Nieto Montesinos expuso que su plan de gobierno incluye propuestas para combatir la delincuencia en el país, entre ellas se encuentran la conformación de un equipo especial de inteligencia y seguimiento de la criminalidad, conformado por “policías competentes y honestos”.

“Lo primero es formar esa comisión especial con los mejores [policías] y a esa comisión especial darle todas las capacidades y potestades y, al mismo tiempo, hacer con esa comisión un trabajo de contrainteligencia, porque siendo los mejores y siendo los honestos tenemos que garantizar que ese cuerpo es un cuerpo que está al servicio del Estado y que combate a la criminalidad sin fisuras”, indicó.

Asimismo, el candidato presidencial planteó “modernizar y reorganizar nuestra Policía Nacional”. “La Policía como está no está funcionando bien, y no solamente son los policías complicados en actos delictivos, sino también el propio funcionamiento cotidiano de la estructura policial”, precisó.

Por último, Nieto propuso en su plan de gobierno fortalecer la PNP a través de la modernización. “Esta modernización supone no solamente capacidades policiales, técnicas, tecnología, sino también una renovación ética del servicio policial. Necesitamos que la Policía, el honor es su divisa. Esa consigna tiene que valer a plenitud y nuestra policía tiene que volver a ser respetada y querida”, concluyó.