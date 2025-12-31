JEE declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Primero La Gente por haber sido presentada de forma “extemporánea”

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente “por extemporánea” la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido Primero La Gente, encabezado por María Soledad Pérez Tello de Rodríguez.

El ente electoral tomó esta decisión tras desestimarse los argumentos de fallas técnicas en el sistema electoral.

De acuerdo la resolución N° 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, el personero legal de la agrupación, Marco Antonio Zevallos Bueno, solicitó la admisión de las candidaturas fuera del plazo legal alegando una supuesta "imposibilidad material".

Según los escritos presentados por el partido el 24 de diciembre de 2025, el sistema informático Declara+ habría presentado fallas que impidieron cargar la documentación a tiempo, a pesar de contar con todos los requisitos listos. Como respaldo, el partido entregó un documento denominado "Reporte de Ocurrencia Tecnológico". Sin embargo, el JEE concluyó que el personero legal titular de la organización política no “adjuntó medios probatorios que acrediten ello”.

“Declarar IMPROCEDENTE, por extemporánea, la solicitud de admisión de inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para las Elecciones Generales 2026, presentada por el personero legal titular de la organización política Primero La Gente”, resolvió el JEE.

Cabe precisar que, el partido aún puede apelar la decisión de la entidad electoral a fin de que su plancha presidencial pueda participar en las Elecciones 2026.

Primero La Gente anuncia que apelará

A través de un video en sus redes sociales, Marisol Pérez Tello anunció que Primero La Gente apelará la resolución del JEE que deja fuera de los próximos comicios a la plancha presidencial de su partido. Asimismo, reafirmó que tuvieron problemas en su inscripción debido a problemas técnicos en la plataforma del JNE.

“Por supuesto que vamos a apalear y vamos a hacerlo para darle la oportunidad al Jurado Nacional de Elecciones de remediar el gran problema. Se cayó su proveedor de firma digital. Nosotros no tenemos la culpa de eso, pero te daremos la oportunidad a través de esa apelación de poder participar en democracia y ganar las elecciones, por supuesto”, indicó.