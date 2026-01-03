Pérez Tello dice que sería un "precedente nefasto" que no se reconozcan fallas técnicas que dificultaron inscripción de su fórmula presidencial

La excongresista Marisol Pérez Tello, candidata presidencial del partido Primero la Gente, se pronunció acerca de la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de su organización política por haber sido presentada de forma “extemporánea”.

En diálogo con RPP, Pérez Tello indicó que presentará una respuesta a dicha decisión junto con un acta notarial donde se consignarán todas las pruebas que demuestran que las dificultades para inscribir su fórmula tuvieron como origen "fallas técnicas" en el aplicativo del jurado electoral.

"¿Cuál es esta falla técnica determinante? La firma. El lapicero que te dan para la firma de los documentos finales se llama SIGNNET. Es una firma digital, un proveedor digital que no es gratuito, a diferencia del ReFirma, que se cae. Y se cae durante buena parte de las 12 horas de la madrugada del 24 hasta las 12 del día del 24", sostuvo.

"Ahora, estamos llevando la respuesta a la apelación y un acta notarial -que se ha hecho el día de ayer, por eso estamos presentando la apelación hoy- en la que se han tomado las capturas de pantalla de todo lo que pasó. Entonces, tú vas a ver: a las 12, ‘oiga señor, se me cayó el sistema’. A la 1pm., ‘señor, llevo una hora esperando’. A las 2pm., ‘por favor, llevo dos horas esperando’. El jurado te dice ‘ahorita lo vamos a solucionar, un ratito’. O sea, está todo documentado", aseguró.

"Es un precedente pésimo para el proceso electoral"

La candidata presidencial sostuvo que, pese a que el jurado acepta las fallas en su sistema de inscripción, insiste en rechazar su fórmula presidencial. Además, señaló que otros 16 partidos presentaron las mismas dificultades.

"Dieciséis partidos, incluido el mío, no pueden firmar el documento que se llama “solicitud” para que esto te abra las puertas a los jurados electorales especiales. Es como el último paso, lo tenías que firmar con un lapicero especial y ese lapicero no tenía tinta. Es así, es sencillo", explicó.

"No es que nosotros empezamos el 23 [de diciembre] a las 11pm. [con el proceso], nosotros hemos empezado el 20 a cargar documentación. El proceso no es sencillo, pero en realidad, si tú tienes hasta el 24 a las 12 del día, el Estado tiene que garantizarte que todas las condiciones se van a dar hasta el 24 a las 12 del día. En nuestro caso y en el de otros 15 partidos, todos tuvimos el problema de la firma con este lapicero. Algunos tuvieron unas reacciones como llevar los papeles en físico, otros decidieron presentar la solicitud sin firma. Nosotros decidimos confiar en el sistema [...] Imagínate que la resolución del jurado electoral especial dice ‘pero, ¿por qué no hiciste lo que hicieron los demás, que presentaron así nomás, sin firma?’. Oye, pero si la ley dice que yo firme y tu lapicero no pinta", indicó.

Finalmente, Pérez Tello dijo confiar en que el JNE "asumirá" la responsabilidad por las fallas técnicas y permitirá que sigan en carrero en el proceso electoral.

"Yo confío que van a asumir su responsabilidad, porque no es darme la razón, es reconocer su responsabilidad y a partir de eso permitirnos que la lista se admita y seguir el proceso regular", indicó.

"[Lo contrario] es un precedente pésimo, no solamente para nosotros, es un precedente pésimo para el proceso electoral, que cuestiona todo el proceso electoral. Y eso no lo ven ahora porque nosotros somos los primeros, pero lo van a ver en las próximas semanas en las cuales, en todos los demás casos, van a decir ‘oye, si tú cometiste el error, dame una solución, no me traslades a mí tus faltas’", puntualizó.