¿Cómo elegirán los partidos políticos a sus candidatos para las Elecciones 2026?

De acuerdo a expertos consultados por El Poder en tus Manos, existe una alta posibilidad de que, de cara a las Elecciones 2026, los partidos políticos implementen, en su mayoría, solo una de las tres modalidades vigentes en la norma para elegir a sus candidatos a la Presidencia y el Congreso de la República: la elección a través de delegados. Pero, ¿qué características tiene esta forma de elección por qué una alternativa atractiva para las organizaciones políticas?

Desde enero pasado, la Ley de Organizaciones Políticas, en lo referido a las elecciones primarias, se modificó para contemplar hasta tres modalidades por las que las agrupaciones políticas pueden escoger a sus candidatos de cara a un proceso electoral: por votación con participación de todos los ciudadanos que estén previamente inscritos como electores en un partido; votación vía militantes y, por último, a través de delegados.

Esta última práctica, la votación por delegados, generalmente contempla la participación de entre 20 o 30 personas de acuerdo al estatuto de cada organización y es cuestionada por expertos en materia electoral debido a que puede ser usada por las élites del partido para designar a postulantes de acuerdo a intereses particulares y, por ende, resulta poco representativa y transparente.

Sin embargo, la nueva norma, que fue promulgada sin observaciones por el Gobierno en enero pasado, contaría además con mayores incentivos para que los partidos opten por esta modalidad, incluso pese a los cuestionamientos hechos en su momento por diferentes organismos.

Críticas a la modificación a la norma

Para el politólogo Fernando Tincopa la modificación a la ley “es abiertamente negativa para el país” porque deja sin efecto las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), un mecanismo que apuntaba a solucionar parte del problema del “copamiento de [integrantes con] intereses particulares” en los partidos políticos que responden a una “cúpula”.

Si bien inicialmente las PASO establecían un solo modelo para la selección de candidatos con la intervención abierta de todos los electores hábiles; tras la modificación de la ley, las agrupaciones podrán optar por escoger una modalidad que sea más fácil de manejar y con menor supervisión de las autoridades, como la elección vía delegados.

“(Las PASO) al democratizar la elección de los candidatos, dificultaba al menos que ese copamiento sea grosero o abiertamente directo (...) Lo que ha hecho la nueva norma, el Congreso en realidad, es facultar a que sean los partidos quienes elijan el mecanismo de elección de los candidatos. Eso en la práctica lo que hace es privilegiar la opción de vía delegados, que es lo mismo, básicamente, que los candidatos sean elegidos por los dueños de los partidos”, precisa.

“Este es un problema del que, al parecer, no vamos a encontrar solución en el corto plazo porque vamos a continuar la forma tradicional en el país. Eso es negativo y va a traer consecuencias en el corto plazo para las elecciones siguientes, que son a nivel nacional y subnacional”, agrega.

El abogado experto en materia electoral Manuel Chuquillanqui también considera que “la forma en que está diseñada la ley le da una preferencia enorme a la elección por delegados”. Esto, debido a que la participación de solo un sector pequeño del partido -que también podría incluir al dueño de la organización-, no requeriría de una presencia activa y fiscalizadora de los organismos electorales, como sí hubiera sido el caso con las PASO.

“Si yo, partido, opto por ir por [la elección por] delegados no necesito llamar a nadie del Sistema Electoral y puedo hacerlo todo cerrado sin que nadie participe, ni nadie vea qué cosas estoy haciendo”, comenta.

La anterior legislación (2019) establecía que todos los partidos debían participar en primarias abiertas simultáneas y obligatorias; y si una agrupación no obtenía el 1.5% de los votos válidos, no participaba en la elección. Ahora, la nueva norma coloca como única valla que se cumpla con el 10% de participación de universo registrado. Es decir, por ejemplo, el 10% de delegados, que podría ser un número no mayor a 7 u 8 personas.

A su vez, Fernando Velezmoro, especialista en derecho electoral, consideró que si se deja abierta la posibilidad de que sea el partido político el que escoja la modalidad que usará para elegir a sus candidatos “resulta más que obvio que van a elegir la que menos control puede tener”.

“Precisamente la (opción) del sistema de elección de delegados y partidarios es la que permite un mayor manejo por parte de las cúpulas partidarias, como ha sido históricamente en el país”.