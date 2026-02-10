Empresario Zhihua Yang no se presentará ante la Comisión de Fiscalización para declarar por sus reuniones con José Jerí

Elvis Vergara, presidente de dicha comisión congresal, señaló que el empresario chino les argumentó, mediante una carta, que no puede asistir a la cita de este miércoles por ser ciudadano extranjero.

José Jerí: Zhihua Yang confirmó que no se presentará este miércoles en la Comisión de Fiscalización | Fuente: RPP

Zhihua Yang, el empresario chino que tuvo reuniones extraoficiales con el presidente Jose Jerí en un chifa de San Borja, no se presentará este miércoles en la comisión de Fiscalización para hablar de este caso. Así lo anunció hoy el titular de dicho grupo congresal, Elvis Vergara, quien cuestionó las excusas que el extranjero les dio.

"La carta que envía Zhihua Yang (a la comisión) nos dice que no va a asistir a la comisión de Fiscalización porque él va a cumplir

con el Ministerio Público primero. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás", contó el congresista en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Vergara consideró, en su opinión, que esto es una evasión de la justicia por parte de Yang porque no quiere colaborar con la investigación.

Paradero de Xiaodong es un misterio

Por otro lado, el congresista señaló que el otro empresario chino que habría mantenido una reunión con Jerí es Ji Wu Xiaodong y este sí les confirmó su participación en la sesión de mañana, pero reveló que cuando se le quiso notificar su citación en el domicilio donde debe cumplir prisión domiciliaria, no estaba ahí.

"Cuando fuimos a notificarle en el lugar donde estaría cumpliendo arresto domiciliario, no se le encontró. No se encontró a nadie. Directamente el personal de la comisión fue y la sorpresa es que no había nadie, es un inmueble que no está habitado. Aquí la pregunta a la Policía: ¿Quién está a cargo de que este custodiando (al empresario)? ¿Dónde cumple el arresto domiciliario", expresó.

El legislador precisó que Xiaodong estará, vía zoom, respondiendo ante la Comisión de Fiscalización porque supuestamente está cumpliendo arresto domiciliario.