Peruano que estaba encarcelado en Venezuela fue liberado y repatriado: cuatro connacionales aún permanecen encarcelados

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles la exitosa liberación y repatriación del ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien permanecía detenido de manera injusta en territorio venezolano desde diciembre de 2024.

El connacional logró retornar de manera segura al país en compañía de su esposa y su hija menor de edad, tras meses de incertidumbre sobre su situación legal y personal.



La Cancillería informó que este resultado fue el fruto de un esfuerzo articulado a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, trabajando de la mano con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, la cual es gestionada actualmente por la Embajada de Brasil en Caracas.

El operativo de traslado también contó con el respaldo fundamental del Consulado General del Perú en Bogotá y la colaboración de las autoridades de Colombia, lo que garantizó un desplazamiento ordenado hacia Lima.



A su arribo a Lima por vía aérea, Madrid Martínez y su familia fueron recibidos por funcionarios diplomáticos que extendieron el saludo del canciller Hugo de Zela.

Durante el encuentro, el ciudadano repatriado manifestó su gratitud por el seguimiento constante de su caso y por el apoyo brindado para facilitar su regreso al territorio nacional.

Cancillería logra repatriar a un peruano que fue liberado de cárcel en Venezuela. | Fuente: RPP

Detalles de la detención y denuncias de tortura

El embajador Pedro Antonio Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dijo a RPP que la detención de Madrid Martínez no tuvo un sustento legal válido.

El diplomático señaló que el ciudadano fue secuestrado simplemente por su condición de peruano y que no había participado en actividades políticas ni manifestaciones públicas.

De acuerdo con lo expuesto por Bravo Carranza, el objetivo del régimen de Nicolás Maduro era utilizar a los peruanos como una moneda de cambio.

El diplomático reveló que, de acuerdo al testimonio de Madrid Martínez, durante su cautiverio fue sometido a actos de tortura, lo que confirma la extrema gravedad de los tratos recibidos en los centros de detención venezolanos.