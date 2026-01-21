Últimas Noticias
Peruano que estaba encarcelado en Venezuela fue liberado y repatriado: cuatro connacionales aún permanecen encarcelados

El peruano Marco Antonio Madrid el reencontrarse con un familiar en Lima.
El peruano Marco Antonio Madrid el reencontrarse con un familiar en Lima. | Fuente: Cancillería
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Luego de intensas gestiones diplomáticas, Marco Antonio Madrid retornó al Perú tras ser retenido injustamente. No obstante, la Cancillería mantiene la exigencia de liberar a otros cuatro compatriotas en condiciones críticas dentro de penales venezolanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles la exitosa liberación y repatriación del ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien permanecía detenido de manera injusta en territorio venezolano desde diciembre de 2024.

El connacional logró retornar de manera segura al país en compañía de su esposa y su hija menor de edad, tras meses de incertidumbre sobre su situación legal y personal.

La Cancillería informó que este resultado fue el fruto de un esfuerzo articulado a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, trabajando de la mano con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, la cual es gestionada actualmente por la Embajada de Brasil en Caracas.

El operativo de traslado también contó con el respaldo fundamental del Consulado General del Perú en Bogotá y la colaboración de las autoridades de Colombia, lo que garantizó un desplazamiento ordenado hacia Lima.

A su arribo a Lima por vía aérea, Madrid Martínez y su familia fueron recibidos por funcionarios diplomáticos que extendieron el saludo del canciller Hugo de Zela.

Durante el encuentro, el ciudadano repatriado manifestó su gratitud por el seguimiento constante de su caso y por el apoyo brindado para facilitar su regreso al territorio nacional.

Cancillería logra repatriar a un peruano que fue liberado de cárcel en Venezuela.
Cancillería logra repatriar a un peruano que fue liberado de cárcel en Venezuela. | Fuente: RPP

Detalles de la detención y denuncias de tortura

El embajador Pedro Antonio Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dijo a RPP que la detención de Madrid Martínez no tuvo un sustento legal válido.

El diplomático señaló que el ciudadano fue secuestrado simplemente por su condición de peruano y que no había participado en actividades políticas ni manifestaciones públicas.

De acuerdo con lo expuesto por Bravo Carranza, el objetivo del régimen de Nicolás Maduro era utilizar a los peruanos como una moneda de cambio.

El diplomático reveló que, de acuerdo al testimonio de Madrid Martínez, durante su cautiverio fue sometido a actos de tortura, lo que confirma la extrema gravedad de los tratos recibidos en los centros de detención venezolanos.

Marco Antonio Madrid al llegar a Lima tras ser liberado en Venezuela.
Marco Antonio Madrid al llegar a Lima tras ser liberado en Venezuela. | Fuente: Cancillería

La situación crítica de los cuatro peruanos que siguen en prisión

Pese a este avance, la preocupación de las autoridades peruanas persiste debido a que cuatro connacionales aún permanecen encarcelados en Venezuela.

Estos ciudadanos se encuentran recluidos en los centros penitenciarios conocidos como “Rodeo 1” y “La Crisálida”, lugares sobre los cuales el Perú ha exhortado reiteradamente que se disponga una liberación inmediata y un retorno pronto al país.

Entre los detenidos destaca el caso de Ricardo Meléndez, quien se encuentra desde octubre de 2024 en una situación de alta vulnerabilidad. Meléndez padece de diabetes, y su delicado estado de salud genera una alarma constante en la diplomacia peruana, la cual ha solicitado formalmente una visita humanitaria para verificar su condición y proveerle la asistencia médica necesaria.

Gestiones internacionales 

La Cancillería ha reafirmado que continuará con las gestiones permanentes tanto a nivel bilateral como multilateral para salvaguardar la integridad de los peruanos en el exterior.

Para lograr la liberación de Madrid, se mantuvo contacto con países amigos, organizaciones no gubernamentales y el alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de solicitar el apoyo de la Santa Sede en favor de los demás detenidos.

Ante la ausencia de una representación diplomática directa tras la expulsión de funcionarios peruanos, el trabajo mediante la Sección de Intereses de Brasil resulta vital.

"Estamos en contacto constante con el gobierno de Brasil y otras organizaciones internacionales para trabajar en su liberación", afirmó el embajador Bravo Carranza.

El diplomático también enfatizó el compromiso con los parientes de los recluidos al declarar que desde la Cancillería se hará lo posible "para concretar una visita humanitaria en los próximos días".

Repatriados Venezuela Cancillería

