Gobierno declaró en emergencia la gestión de residuos sólidos en Carabayllo por 60 días

El ministro Miguel Espichán ofreció una conferencia de prensa junto con el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. | Fuente: RPP

El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia el manejo de residuos sólidos en Carabayllo por 60 días calendario, a fin de fortalecer la continuidad del servicio y optimizar la capacidad operativa del distrito.

Esto luego de las reiteradas denuncias de vecinos, quienes advirtieron que toneladas de basura están acumuladas en distintas calles de este distrito del norte de Lima, debido a la falta de personal de limpieza.

Este miércoles, el titular del Ambiente, Miguel Espichán, ofreció una conferencia de prensa junto con el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, a fin de compartir alcances de esta medida.

El burgomaestre estimó que, con la declaratoria de emergencia, se recogerán diariamente 400 toneladas de basura, con lo que se espera poner fin a esta problemática.

“Quiero agradecer al Ministerio del Ambiente, a través de nuestro ministro Miguel, quien inmediatamente desde el primer día tuvimos el apoyo y hemos logrado el instrumento legal, si se quiere decir así, de declarar en emergencia (el distrito), que eso nos permitió y nos permite, creo yo, darle solución a esta problemática”, refirió.

“Yo creo que el tema de la limpieza en Carabayllo hoy debería de comenzar a dar ya sus resultados. Pero hay que ser realistas y sí, es cierto, hay una acumulación, producto de que el recojo no ha sido de una manera normal”, reconoció.

El ministro Espichán no descartó que se aplique la medida en otros municipios con problemas similares de recojo de basura. “La declaratoria de emergencia ambiental la evaluamos en caso por caso, en función de los pedidos de las distintas municipalidades”, refirió.



Carabayllo en emergencia

A través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el Minam declaró en emergencia la gestión y el manejo de los residuos sólidos en Carabayllo, por un plazo de 60 días calendario.

La medida se sustenta en el cese parcial de las operaciones de manejo de residuos sólidos, asumidas temporalmente por el municipio de Carabayllo, tras la resolución del contrato con la empresa prestadora del servicio.

Como se recuerda, vecinos denunciaron reiteradas veces la acumulación de basura en las calles del distrito, lo que puede generar auténticos focos infecciosos. Hace unos días, a través del Rotafono de RPP, residentes de la avenida Señor de Caudivilla advirtieron que una cochera municipal estaba siendo usada como almacén de residuos sólidos.

