Recogen cien toneladas de basura en Mesa Redonda y Mercado Central tras alta afluencia de clientes por Navidad

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La comuna de Lima realizó la limpieza de las zonas comerciales de Mesa Redonda y Mercado Central. Los residuos arrojados en la vía pública incluyen cajas, plásticos, bolsas y envolturas, desechos comunes de la intensa actividad comercial.

Lima
00:00 · 02:38
El equipo de limpieza fue reforzado con dos cisternas destinadas al lavado de las calles
El equipo de limpieza fue reforzado con dos cisternas destinadas al lavado de las calles | Fuente: RPP

La Municipalidad de Lima ha desplegado un operativo de limpieza en la zona de Mesa Redonda y Mercado Central, luego de una afluencia masiva de ciudadanos que realizaron sus últimas compras navideñas.

En la víspera de Navidad, miles de personas acudieron a estas áreas comerciales, lo que resultó en una considerable acumulación de basura en las calles.

Durante las últimas 24 horas, personal de limpieza realizó el recojo de aproximadamente 100 toneladas de residuos sólidos, que incluyeron cajas, plásticos, bolsas y envolturas, desechos comunes de la intensa actividad comercial.

El subgerente de Servicios a la Ciudad, Héctor Salvatierra, confirmó que un contingente de 40 operarios fue asignado para la limpieza de estas zonas, realizando sus labores durante la noche, tras el cierre de los locales comerciales.

"Hoy hemos intensificado la operación de limpieza pública. Nuestro personal ha barrido, y con cinco compactadoras hemos recogido todos los residuos en el emporio comercial", manifestó. 

El equipo de limpieza fue reforzado con dos cisternas destinadas al lavado de las calles, cada una operada por tres trabajadores.

Desde mañana se inician acciones para mantener la limpieza de cara a las festividades de Año Nuevo

El subgerente también destacó que este no será un esfuerzo aislado. Desde mañana, viernes 26 de diciembre, se iniciarán las acciones preventivas para mantener la limpieza en la zona, de cara a las festividades de Año Nuevo

Salvatierra adelantó que, para estas celebraciones, se espera una generación de desechos adicional relacionada con decoraciones y empaques de fiestas.

El operativo de limpieza busca garantizar un entorno más limpio y seguro para los ciudadanos y visitantes, al mismo tiempo que prepara el terreno para las próximas festividades.

Este esfuerzo es parte de una iniciativa de la municipalidad para fortalecer la limpieza y mantenimiento de las áreas comerciales más visitadas de la capital.

