Vecinos de Carabayllo denuncian falta de recojo de basura acumulada en calles desde hace varios días

RPP ha corroborado esta situación tras un breve recorrido por las calles del distrito y tomo conocimiento que, ante la falta de respuesta de las autoridades por una solución a este inconveniente, los vecinos se han visto obligados a quemar los residuos. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Debido a esta crítica situación, que se repite en las principales avenidas del distrito, la Municipalidad de Carabayllo indicó que se encuentra "en estado de emergencia sanitaria".

Lima
00:00 · 05:19

A vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los vecinos de Carabayllo denunciaron la acumulación de basura en las calles del distrito desde hace varios días, exponiendo a los miles de transeúntes al mal olor y a los focos de contaminación generados por el amontonamiento de los residuos en distintas zonas.

RPP llegó hasta la Av. Mariano Condorcanqui, en la urbanización Santo Domingo, donde varios montículos de basura permanecen a la intemperie. Ricardo Sánchez, dirigente vecinal de la zona, manifestó que hace diez días no se realiza el recojo de residuos, problema que se repite en las principales avenidas del distrito.

Según manifestó, tras poner en conocimiento de esta situación a la Municipalidad de Carabayllo, la comuna reveló que ha decidido rescindir el contrato con la empresa encargada del servicio; sin embargo, la respuesta de esta señala que la municipalidad mantiene con ellos una deuda de 10 millones de soles.

Por ello, Sánchez exhortó al alcalde Pablo Mendoza a solucionar este problema y declarar en emergencia sanitaria al distrito.

"No solamente es acá en la Urb. Santo Domingo, es en todo Carabayllo. Tenemos la Av. Universitaria, la Av. Tupac Amaru, la Av. Camino Real, la Av. Trapiche. En cada esquina está lleno de basura", remarcó.

RPP ha corroborado esta situación tras un breve recorrido por las calles del distrito y tomo conocimiento que, ante la falta de respuesta de las autoridades por una solución a este inconveniente, los vecinos se han visto obligados a quemar los residuos.

Municipalidad de Carabayllo se pronuncia

En respuesta a esta situación, la Municipalidad de Carabayllo informó que ha abierto una convocatoria a empresas y proveedores para la provisión de compactadoras en alquiler, a fin de restablecer el servicio de limpieza pública en el distrito. 

A través de un comunicado, el municipio indicó que Carabayllo "se encuentra en estado de emergencia sanitaria".

Asimismo, aseguraron que su área de logística "ha agotado todas las vías correspondientes", invitando a diversas empresas del sector a participar en el proceso de contratación del servicio de alquiler de compactadoras para la recolección de residuos sólidos. Sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta de alguna de ellas.

"Se invita a todas las empresas que se dedican a este rubro a acercarse al área de logística de la municipalidad, a fin de ser consideradas dentro del proceso, evaluar la mejor oferta y las mejores condiciones, y así garantizar un servicio eficiente en beneficio de la población.

Así, indicaron que ya se vienen adoptando todas las acciones administrativas, legales y operativas para atender esta emergencia sanitaria, "priorizando la salud pública, el ambiente y el bienestar de nuestros vecinos".

"Reafirmamos nuestro compromiso de transparencia y de mantener informada a la ciudadanía sobre cada medida que se adopte hasta la normalización total del servicio", finaliza el comunicado.

Comunicado de Municipalidad de Carabayllo
Comunicado de Municipalidad de Carabayllo | Fuente: Municipalidad de Carabayllo
