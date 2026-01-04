Chorrillos: vecinos denuncian acumulación de basura en diferentes calles

Los vecinos de Chorrillos indicaron que los desperdicios se acumulan en el cruce de la avenida Alameda San Lorenzo, con la calle Las Tres Marías, así como en varias cuadras de la avenida Guardia Peruana.

RPP recibió la alerta de vecinos del distrito limeño de Chorrillos sobre la acumulación de basura en la urbanización La Campiña y diferentes zonas del distrito. Informaron que la situación se registra desde el 29 de diciembre del año pasado.

Además, denunciaron que los desperdicios se acumulan en el cruce de la avenida Alameda San Lorenzo, con la calle Las Tres Marías.

"Estamos desesperados ya desde el 29 de diciembre que no hacen el recojo de la basura en la avenida Alameda San Lorenzo en la organización de Los Cedros de Villa en Chorrillos. La verdad es que hay demasiada basura. Esto ya es un foco, se está convirtiendo en un foco infeccioso han aparecido rodores, cucarachas, moscas. Ya no se puede transitar porque la basura ha colmado la cuadra. No podemos seguir viviendo en medio de la basura", denuncio una vecina a RPP.

RPP recorrió en diferentes sectores de Chorrillos, y los vecinos comunicaron que el servicio de limpieza pública no se realiza con regularidad.

Añadieron que el camión recolector llega a pasar, pero no recoge la basura.

Ante ello, los vecinos hicieron un llamado al alcalde de Chorrillos para que pueda gestionar el apoyo tal vez de otras municipalidades cercanas al distrito y que pueda reforzar el servicio de limpieza con más camiones recolectores de basura.

Asimismo, enfatizan que en las cuadras 13, 14 y 15 de la avenida Guardia Peruana son de las zonas más afectadas y han pedido una implementación de urgencia para el servicio de limpieza.