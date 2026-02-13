La Fiscalía de la Nación inició una nueva investigación preliminar al presidente José Jerí por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, está vez a raíz de las contrataciones en el Estado de jóvenes luego de que se reunieron con él en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la disposición firmada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, a la que accedió RPP, las diligencias se desarrollarán por un plazo de 90 días e incluirán la declaración del presidente José Jerí, la cual ya ha sido programada para el próximo 2 de marzo a las 2:30 pm en Palacio de Gobierno.

La tesis preliminar de la investigación busca determinar si José Jerí habría ejercido influencia sobre funcionarios respecto a las contrataciones de un total de 11 personas, 9 de ellas en dependencias del Despacho Presidencial y dos en otros sectores del Ejecutivo.

RPP contactó a la defensa de José Jerí respecto a esta disposición fiscal y confirmó que fueron notificados ayer de esta decisión y que hoy se apersonaron en la carpeta fiscal.

Recordemos que es la segunda investigación que realiza la Fiscalía de la Nación contra el presidente José Jerí, luego de la iniciada por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias en torno a sus reuniones con empresarios chinos.

Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias | Fuente: RPP