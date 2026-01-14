Embajador del Perú en EE.UU reiteró invitación a Marco Rubio para visitar el país

Alfredo Ferrero le hizo esta invitación al funcionario de la administración Trump para que venga en este 2026.

El embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, reiteró este miércoles una invitación al secretario de Estado de USA, Marco Rubio, para visitar el país. Esto durante la ceremonia de juramentación de Bernie Navarro en Washington como nuevo embajador estadounidense en territorio peruano.

Este hecho fue dado a conocer por la misma Embajada peruana en Estados Unidos en sus redes sociales. Según esta institución, la visita del funcionario de Donal Trump busca el compromiso de fortalecer los vínculos diplomáticos así como promover el diálogo político entre Lima y Washington.

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, en diálogo con RPP, indicó el pasado 13 de diciembre que Marco Rubio llegará a nuestro país durante el primer trimestre del 2026, aunque no pudo precisar una fecha concreta.

"La fecha de la visita de Marco Rubio, todavía no tengo una precisión, pero probablemente sea entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país", sostuvo.



De Zela y Rubio tuvieron ya una primera reunión bilateral el pasado 5 de diciembre, en Washington D. C., donde abordaron el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, señalada como la principal amenaza para la región.

En ceremonia de juramentación del embajador @BernieNavarro7, el embajador @alfredoferrerod tuvo un breve encuentro con el Secretario de Estado Marco Rubio 🇺🇸, destacando la amistad entre ambos países.



Asimismo, reiteró la invitación para que visite el Perú próximamente, y… pic.twitter.com/rIdOHTcIZX — Embassy of Peru in the US (@PeruInTheUSA) January 14, 2026