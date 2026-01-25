Empresa de Zhihua Yang pidió prórroga de tres años para iniciar una concesión días antes reunirse con José Jerí

El programa Punto Final señaló que la hidroeléctrica de Zhihua Yang obtuvo en 2023 la concesión para construir una central en el río Pachachaca, pero solicitó una prórroga al Ministerio de Energía para recién iniciar los trabajos en el 2029.

La empresa Hidroeléctrica América, cuyo gerente general es el empresario chino Zhihua Yang, presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones de la concesión que tienen para construir una central en el río Pachachaca, en Abancay. Las obras deben iniciar el próximo 1 de mayo del 2026, pero quieren reprogramarlas hasta 2029; así lo dio a conocer el programa Punto Final.

Según el dominical, la empresa de Yang obtuvo la concesión en el 2023 para iniciar el proyecto que costaría 24 millones de dólares. Sin embargo, la compañía presentó la solicitud el 23 de diciembre del año pasado, tres días antes del encuentro secreto entre el presidente José Jerí y el empresario en un chifa de San Borja, con la finalidad de que los trabajos no inicien este año.

El reportaje de Punto Final aclaró que todavía el Ministerio de Energía y Minas no ha dado su decisión con respecto a este pedido. De aprobarse esta solicitud, la empresa evitaría perder la concesión y una carta de garantía equivalente al 1% de la inversión, unos 244 mil dólares.

Algo que resalta el dominical es que el presidente Jerí afirmó ante la Comisión de Fiscalización el pasado miércoles que “no existe ningún proceso vigente, actual, de contratación con el Estado” y que las actividades del empresario “están vinculadas a años anteriores, cuando no era gestión”.

La defensa de Jerí

José Jerí insistió ante el Congreso que la reunión con Zhihua Yang fue casual y que no se trató de ningún otro tema que no sea las celebraciones por el Día de la Amistad Perú-China.

"Cuando alguien quiere hacer algo ilícito, no va con su escolta y no va acompañado de su equipo que lo sigue en diferentes actividades", sostuvo para desestimar las sospechas de reuniones secretas.

José Jerí afronta desde el Congreso mociones de vacancia en su contra por sus reuniones con el empresario chino el pasado 26 de diciembre y 6 de enero.