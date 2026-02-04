Desaprobación a gestión de José Jerí en la presidencia ascendió a 47.6%, según encuesta de CPI

La desaprobación a la gestión del presidente José Jerí alcanzó el 47.6%, mientras que su labor como mandatario es respaldada por un 39.5% de peruanos, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

El estudio de opinión, en el que un 12.9% de los encuestados evitó precisar una postura, revela un deterioro progresivo en la imagen del jefe de Estado desde finales del año pasado.

En noviembre de 2025, el mandatario gozaba de una aprobación del 52% y una desaprobación de apenas el 31.4%. Sin embargo, esta tendencia se invirtió gradualmente; para la primera quincena de enero, su aprobación descendió al 44.3%, mientras que el rechazo subió al 40.4%.



Percepciones sobre los aciertos de la gestión



Al evaluar los aspectos más destacados de la administración de Jerí, independientemente de la aprobación general, un sector de la población identifica acciones específicas relacionadas con el orden y la seguridad.

Su visita a las cárceles, vista como una acción para poner orden en los centros de reclusión a través de requisas, es el punto más valorado con un 17.2%, seguido por un 9.9% que destaca sus esfuerzos por combatir la delincuencia.

Otros ciudadanos resaltaron su estilo de gestión indicando que es cercano (realiza visitas/viaja por todo el país/comunica lo que hace/buena comunicación) con un 3.4%, y un 2.5% considera positivo que ante cualquier hecho se hace presente o apoya a la población ante eventos diversos.

No obstante, una cifra crítica del 46.6% de los encuestados sostiene que el presidente "No ha hecho nada".



Cuestionamientos y factores de desaprobación



En el espectro de los aspectos negativos, la percepción de falta de transparencia y la inseguridad lideran las críticas ciudadanas.

El señalamiento más recurrente, con un 26%, es el hecho de que Jerí se haya reunido con empresarios chinos "a escondidas", sumado a un 11.9% que critica que el mandatario no soluciona el tema de la inseguridad ciudadana, no hay acciones tangibles o no ejecuta lo que planifica contra este flagelo.

Asimismo, un 5.3% de la muestra afirma que "es corrupto", mientras que otros motivos de rechazo incluyen que está involucrado en un caso de violación" con 1.7%.

La percepción de que "es figureti" "hace mucho show" o "le gusta el exceso de popularidad" es señalada por el 1.6% de los encuestados.

Ficha técnica

La investigación estadística contó con una muestra de 1 200 personas de la población urbana nacional, incluyendo hombres y mujeres de entre 18 y 70 años. La recolección de datos se realizó mediante encuestas presenciales en hogares entre el 29 de enero al 2 de febrero del presente año. El estudio presenta un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de +/- 2.8%.