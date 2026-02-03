Fiscalía abre investigación por presuntas contrataciones irregulares de jóvenes tras visitar al presidente José Jerí

La fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación preliminar abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

El Ministerio Publico inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” respecto a la presunta contratación irregular de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

RPP pudo conocer que la fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación preliminar abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Las diligencias las realizará, de forma conjunta, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.

Si durante el desarrollo de esta investigación preliminar se determina una posible responsabilidad penal del presidente José Jerí, el caso será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, porque solo él puede llevar a cabo diligencias contra el jefe de Estado.

El caso

Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder reveló que se trata de al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas al Despacho Presidencial quedaron registradas. Días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con diversas entidades del Estado.

"El mandatario no debería participar en reuniones previas con profesionales que van a realizar este tipo de actividades. Estas deberían haber sido llevadas por unidades de apoyo o de línea de la propia Presidencia de la República", dijo José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado.