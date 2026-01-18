Encuesta Datum: Desaprobación del presidente Jerí y del premier Álvarez aumentó hasta en 6 puntos en 2 meses

El presidente José Jerí ha cumplido 100 días en el gobierno, desde que asumió el cargo, el pasado 10 de octubre. Sus primeros días como jefe de Estado se caracterizaron por un gran respaldo de la ciudadanía, a comparación de su antecesora, Dina Boluarte, cuyo porcentaje de desaprobación alcanzaba récords históricos.

No obstante, dicho respaldo mayoritario parece decaer con el paso de los meses. Así lo revela una reciente encuesta de Datum para El Comercio, publicada este domingo.

Según el estudio, el mandatario registra una aprobación de 51%, cifra que era 7 puntos mayor en noviembre del año pasado, cuando se ubicaba en 58%. Además, el rechazo a Jerí Oré se ha incrementado en 6 puntos con relación a ese mismo mes: ha pasado de 30% a 36%.

Cabe destacar que este aumento del rechazo al jefe del Ejecutivo también parece alcanzar a Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros. En ese caso, su aprobación ha pasado de 23%, en noviembre último, a 19%. Asimismo, el rechazo a su gestión pasó de 49% a 53%.

Por su parte, Vicente Tiburcio, ministro del Interior y, como tal, uno de los principales responsables de la situación en que se encuentra la seguridad nacional, tiene una desaprobación de 52%, cuando en diciembre llegaba a 48%.

¿En qué sectores de la población se registra el rechazo a José Jerí?

La encuesta de Datum señala que la desaprobación del mandatario es mayor en el grupo etario comprendido entre los 55 y 70 años, con 43%. Le siguen los ciudadanos entre los 45 y 54, con 41%; entre los 25 a 34, con 35%; entre los 35 y 44, con 30%; y entre los 18 a 24, con 28%.

En cuanto a sectores del país, las regiones del sur tienen el mayor porcentaje de rechazo hacia el presidente, con 44%, aunque un 47% lo aprueba. En el centro del Perú, el 37% desaprueba la gestión del jefe de Estado y un 48% lo aprueba. En el norte, el 35% lo rechaza y el 50% lo aprueba, mientras que en oriente, el rechazo es de 31%, y la aprobación de 50%.

Mención aparte merece Lima Metropolitana y el Callao. En ambas jurisdicciones, la aprobación a José Jerí es de 55% y la desaprobación, de 33%.

Vale señalar que el 54% del total de encuestados considera que el presidente de la nación está poco capacitado para el cargo. Un 17% señala que está "nada capacitado", un 14% cree que está "bastante capacitado" y un 9%, que está "muy capacitado".

Finalmente, en cuanto a la frase "El Perú a toda máquina" -que, por disposición del Ejecutivo, deberá ser usada obligatoriamente en todas las instituciones del Estado a lo largo de este año- el 46% está en desacuerdo con dicha expresión, mientras que un 45% dijo estar de acuerdo,