Jerí señala como “error” haber acudido encapuchado a reunión no registrada con empresario chino y niega actos irregulares

José Jerí, presidente de la República, calificó como un “error” el haber acudido encapuchado a una reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre de 2025 en un chifa del distrito de San Borja.

Mediante un video compartido en las redes sociales de la Presidencia de la República la madrugada de este domingo, el mandatario pidió disculpas por este hecho, pues según dijo, se puede vincular a “situaciones recientes con expresidentes” que “generan sensibilidad en la opinión pública”.

Asimismo, indicó que durante el encuentro no ocurrió nada irregular y lamentó que el hecho generara suspicacias o dudas sobre su comportamiento, dando lugar a que se creen “historias irreales”, las cuales rechazó.

“Una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad, es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas, por ello a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que, además, haya generado la creación de historias irreales de todo tipo, que no tienen ningún tipo de asidero”, señaló.

Rechaza que encuentro tuviera "contenido irregular"

Según dijo, el encuentro ocurrió el pasado 26 de diciembre en “un horario de atención habitual y prudente”, cuando invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio y su escolta a comer "en el chifa del señor Jhonny" (Zhihua Yang), luego de realizar sus actividades de agenda, en el marco del estado de emergencia.

Sostuvo, además, que conoce al empresario chino de diversas “actividades culturales o sociales” y que las veces que acudió a su negocio siempre fue atendido “de una manera cortés”. Descartó, en esa línea, que el empresario chino le haya hecho algún pedido irregular.

“Mi salida a comer en el chifa y en donde se aprovechó a conversar principalmente del tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del primero de febrero y cuyas reuniones posteriores, además, son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza”, sostuvo.

“Además, es preciso señalar que ni ese día ni otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros, además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, añadió.

Jerí indicó también que acudirá a todas las instancias en las que se requiera que brinde más información sobre esta reunión y que colaborará con las autoridades para transparentar la situación.

Reunión no registrada

El dominical Punto Final difundió la semana pasada una grabación en la que se ve al presidente José Jerí encapuchado ingresando a un chifa durante la noche del pasado 26 de diciembre. Según el reportaje, durante la visita del mandatario a dicho predio se reunió con el empresario chino Zhihua Yang.

El encuentro no fue registrado en el Portal de Transparencia, pues según Jerí no era una "actividad oficial".

En la grabación se ve al mandatario ingresar solo con un morral oscuro al local. El encuentro se dio entre las 10:18 y 11:55 de la noche. Al día siguiente de difundido el reportaje, Jerí indicó que fue a cenar y coordinar actividades en Palacio de Gobierno respecto del Día de la Amistad Perú-China.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles", dijo.

Según Punto Final, el empresario chino Zhihua Yang es gerente de varias empresas que tienen su domicilio legal en dicho edificio, tales como Hidroeléctrica América SAC, Construcciones Capón SAC y América Capón SAC, que de acuerdo con el dominical contrató en octubre de 2023 los servicios del investigado Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte.