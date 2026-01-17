Titular del Minem responde sobre polémicas respecto a su asesor Mario López: "Quien está al frente del sector soy yo"

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a los cuestionamientos de los que ha sido objeto su asesor Mario López Tejerina, a quien se le señala de ser responsable de la colocación de allegados de su confianza en puestos claves del Minem.

Según el dominical Punto Final, López Tejerina fue jefe del ministro Bravo de la Cruz, cuando el primero se desempeñaba como gerente regional de Electrocentro en Junín, una empresa estatal encargada de la distribución de energía eléctrica en 5 regiones. Dicho puesto lo ocupó entre el 2001 y el 2007. Además, se le señala de haber sido asesor del congresista Ilich López, actual tercer vicepresidente del Parlamento.

Mario López fue designado consultor FAG del ministro Luis Bravo, el pasado 17 de octubre, tres días después de que este asumiera como titular del Minem. Desde entonces, diversos funcionarios que trabajaron como subordinados del referido asesor o fueron cercanos a este han sido designados en puestos clave.

Víctor Torres Bermúdez, actual jefe del gabinete de asesores del ministerio, se desempeñó como gerente regional de Asesoría Jurídica del Gore Loreto en 2022, cuando López Tejerina era gerente general de dicha gobernación. También está el caso de Jesús Ramírez Gutiérrez, actual presidente del directorio de ElectroPerú, quien en 2013 fue gerente general de esa misma entidad cuando López era gerente de administración y finanzas.

Asimismo, está el caso de Iván Castro Morales, nombrado presidente del directorio del Grupo Distriluz, quien fue gerente general de Electrocentro en 2002, cuando el hoy asesor era gerente regional de dicha empresa.

"Quien está al frente del Gabinete soy yo"

Consultado sobre esta situación, el ministro de Energía y Minas indicó que "quien está al frente del Gabinete" es él, por lo que, según dijo, es responsable del nombramiento de funcionarios en su sector. Además, sostuvo que el rol de su asesor se limita a estar presente, "algunas veces", en "algunas reuniones".

"Debo indicar que, en el Ministerio de Energía y Minas, quien está al frente del Gabinete soy yo, el que toma las decisiones y trabaja directamente con cada uno de los viceministerios. El papel del asesor que ha mencionado es solamente de un asesor que algunas veces se encuentra presente en algunas reuniones, pero no tiene ninguna injerencia en las decisiones que se toman desde mi despacho", refirió.

El titular del Minem señaló que conoció a López Tejerina desde el 2000 y que trabajaron juntos desde 2002 a 2008. Además, reconoció que la experiencia de su asesor proviene, "además del sector eléctrico, su background viene de gobiernos regionales en los que ha sido gerente".

Por otro lado, negó que hubiera ocurrido un incidente en el que estaría implicado López Tejerina, presuntamente, ocurrido el pasado 13 de enero, en que dicho asesor habría ingresado a las oficinas de Petroperú y habría gritado a la presidenta del directorio de la petrolera, Elba Rojas; a la gerente general, Rita López; y al gerente de Finanzas, Luis Casimiro. El altercado habría producido la renuncia de la gerente general; sin embargo, poco después, habría decidido continuar en el cargo.

"Ese es un rumor de los que también se ha iniciado con una campaña, pero tanto la señora gerente general como la señora presidente del directorio han desmentido ese hecho, porque eso no ocurrió", aseguró el ministro.

Además, Bravo de la Cruz dijo que Mario López no fue asesor de Ilich López, y que ambos no tienen ningún vínculo. Por su parte, sostuvo que solo ha visto al referido congresista dos veces en su vida.

"Yo entiendo que eso no ha pasado tampoco [que López Tejería fue asesor de López Ureña]. Sin embargo, podría ser materia de que pueda haber una entrevista con él. Yo desconozco ese punto y yo entiendo que no tiene ningún tipo de relación tampoco", indicó.

"Al señor congresista yo lo he visto personalmente dos veces en mi vida, en Huancayo, cuando una vez auditó la empresa eléctrica en la que yo trabajaba, porque fue muy incisivo y ha sido siempre muy incisivo en sus acciones, y ha trabajado directamente con varias observaciones, no solamente de nuestro centro, sino de todas las empresas eléctricas, y en un proceso de auditoría a unos activos que se tienen en Electrocentro. Yo lo llegué a conocer personalmente, pero no me une a él ningún tipo de amistad ni de relación", apuntó.

Titular del Minem responde por designaciones de Wilfredo Portilla y Paolo Andrés Alzamora

Por otra parte, el ministro respondió por otras designaciones en su sector que han sido objeto de cuestionamientos. El último martes, a través de una resolución ministerial, Wilfredo Portilla Barrera fue nombrado director general de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM).

Sin embargo, el nombre de Portilla Barrera aparece dos veces en el Anexo I de la Resolución Directoral N° 0004-2025-MINEM/DGFM, publicada en julio de 2025, que da por concluído el proceso de Formalización Minera Integral para 50 565 inscripciones suspendidas. Es decir, que quedan fuera del Reinfo. Wilfredo Portilla aparece con el rótulo de "minero informal" en dicho registro.

Cabe destacar que, según Punto Final, Mario López Tejería habría puesto trabas al antecesor de Portilla, el exdirector Máximo Gallo Quintana, para el cumplimiento de sus labores en la tarea de formalización minera, al punto de que se le solicitó su renuncia al cargo.

Al respecto, el ministro Bravo de la Cruz, aseguró que Portilla Barrera cumple con el perfil requerido para el cargo y que no solicitó ninguna reconsideración para continuar en el proceso de formalización minera.

"Ahí debo ser enfático. El ingeniero Wilfredo Portilla es un ingeniero de minas con más de 30 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en múltiples empresas y cumple el perfil como corresponde, y está señalado dentro de la normativa para poder cumplir el cargo que se le ha encomendado", señaló.

"Debo indicar que el señor Portilla ha informado que él tenía unas concesiones por Santa Rosa de Quives, las cuales, al no descubrir ningún tipo de metal que pudiera producir, ha dejado de continuar en el proceso. Estas han caducado entre el 2019 y 2020, y él no ha solicitado desde esa fecha alguna reconsideración o que se pueda continuar en la concesión, y las ha dejado caducar. Entonces, en ese sentido, no ha habido un proceso de retiro, que haya sido un reinfo y que se le haya retirado él mismo. Ha sido un proceso de concesión", explicó.

Finalmente, el último jueves, el Minem designó a Paolo Joel Andrés Alzamora como miembro del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), un organismo técnico autónomo que se encarga, entre otras cosas, de conducir el Procedimiento Ordinario Minero, "incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley", además de la sistematización de la "información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad".

Sin embargo, según un informe del portal Territorio Tomado, Andrés Alzamora tendría la condición de minero informal y sería representante legal de la empresa TL Consulting SAC, compañía que cuenta con inscripción vigente en el REINFO.

Sobre ese tema, el ministro de Energía y Minas sostuvo que el INGEMMET "es un órgano adscrito al Minem y trabaja dentro de un colegiado".

"El Consejo Nacional -que forma parte el señor Paolo Alzamora ahora- no toma decisiones sobre reinfos, básicamente ve sistemas informáticos sobre concesiones, específicamente", sostuvo.

"[Andrés Alzamora] ha tenido experiencias [con el Reinfo]. En realidad, genera una experiencia sobre el caso, pero estos y todos los registros que haya tenido el señor Alzamora, durante también su participación dentro del ministerio, estos ya han sido declarados o los ha declarado nulos o abandonados", puntualizó.