Ministro de Energía y Minas descarta renuncia de Ernesto Álvarez: "Debo desmentir categóricamente esos rumores"

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a los rumores que aseguraban que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, había renunciado al cargo.

Como se sabe, el último domingo, un reportaje de Punto Final reveló imágenes del presidente de la República, José Jerí, llegando, en un vehículo oficial, a un edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis, donde tuvo una reunión no registrada en la agenda oficial. El mandatario estaba encapuchado, con un morral oscuro, y se dirigió al segundo piso del inmueble, donde cenó con el empresario chino Zhihua Yang.

La respuesta del jefe de Estado ante la prensa fue que dicho encuentro fue para coordinar las actividades del Día de la Amistad Perú-China, que tendrán lugar el próximo 1 de febrero.

Estos hechos, según fuentes extraoficiales, habrían generado que el jefe del Gabinete decidiera renunciar a su cargo. No obstante, nuestro medio no pudo corroborar esa información.

"Debo desmentir categóricamente esos rumores"

Consultado sobre el tema, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) descartó enfáticamente que el titular de la PCM hubiera presentado su renuncia al cargo. Además, indicó que ayer, viernes, hubo sesión presencial del Consejo de Ministros, con la presencia del premier y el presidente de la república.

"Debo desmentir categóricamente esos rumores. Son totalmente infundados. Tal es así que, el día de ayer, tuvimos una sesión de Consejo de Ministros, trabajando como siempre de manera presencial, hace varios días no teníamos esta reunión; sin embargo, el día de ayer se ha dado, también con la presencia del señor Presidente de la República, hemos estado discutiendo y trabajando varios decretos legislativos que están prontos a publicarse", destacó.

"Después de haber estado en la sesión, nos hemos dirigido con el Gabinete en pleno a la sesión del municipio de Lima para estar presentes. Hemos caminado todos juntos, como siempre, es un Gabinete sólido, acompañando a nuestro señor presidente para juntos estar en la ceremonia correspondiente del señor alcalde de Lima", enfatizó.

Cabe destacar que la cuenta oficial de X de la Presidencia de la República, el día de ayer, hizo una publicación de fotografías del jefe de Estado acompañado del Gabinete ministerial en pleno, con la frase "¡Unidos más firmes que nunca!".