Ernesto Álvarez acusa a "malos transportistas" de integrar bandas criminales y dice que paro convocado tiene intereses electorales

Diversos gremios de transportistas han convocado, en los últimos días, a un paro en Lima y Callao para el próximo 15 de enero, en protesta por la continuidad de los atentados contra choferes y buses de transporte público en ambas jurisdicciones, pese a encontrarse en estado de emergencia.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, en diálogo con RPP, calificó como "calamitosa" la situación y señaló que más de 200 empresas de transporte público se sumarán a la referida medida de fuerza, lo cual, según estimó, significa que unas 12 mil unidades no saldrán a las calles, el próximo jueves.

"Nosotros no hemos hecho una convocatoria nacional, porque somos un gremio de transporte público urbano de Lima y Callao. Transportes Unidos lo conforman cuatro conos, que son norte, centro, sur y este, los mismos que han realizado el paro del 6 de octubre que gatilló la caída de Dina Boluarte […], la movilización que se hizo el 4 de noviembre […] y ahora esta fecha que es el 15 de enero", afirmó.

Ernesto Álvarez: "Hay malos transportistas que [...] integran, inclusive, las bandas criminales"

Ante el paro convocado, Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con el noticiero 24 horas, consideró que la medida tiene motivaciones políticas relacionadas a los comicios convocados para este año.

"Sí, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña [electoral], no solamente la de las elecciones parlamentarias que empiezan, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios”, indicó.

Asimismo, el titular de la PCM acusó que habría "malos transportistas" que, incluso, serían parte de las mismas bandas criminales que acechan a las empresas.

"Lamentablemente, sí [hay transportistas coludidos]. Así como hay malos policías, hay malos fiscales, también hay malos transportistas que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran, inclusive, las bandas criminales", aseveró.

"O sea, el sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad, incluso las empresas formales”, remarcó.

Álvarez también señaló que "no hay forma en que un paro pueda solucionar el tema de la inseguridad", ya que "el resultado" de no tener transportistas atacados recién se podrá ver "al cabo de varios años".

"No hay forma en que un paro pueda solucionar el tema de la inseguridad, [que] es un tema nacional que está siendo atacado, pero los resultados tangibles, o sea el hecho de que ya no haya nadie de transportes que sea atacado, ese resultado final lo vamos a tener al cabo de varios años, no es un tema que pueda ser solucionado con uno, con dos o con tres paros”, aseguró.

Finalmente, el premier señaló que Martín Ojeda es "muy cercano" a la PCM y que han tenido "multitud de reuniones", por lo que no descartó reunirse con él antes de la fecha en la que tendrá lugar el paro anunciado.

"Sí, claro [que nos reuniremos] Él es una persona cercana a la PCM y cercano al ministro de Transportes. Hemos tenido una multitud de reuniones anteriormente, pero de acuerdo a la experiencia, ellos no suspenden sus paros una vez que los anuncian", puntualizó.