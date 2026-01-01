Ernesto Álvarez afirmó que la reorganización de Petroperú “no conduce a una privatización”: “En este momento no es atractivo para el capital privado”

Ernesto Álvarez descartó que la reorganización patrimonial de Petroperú promueva una futura privatización o liquidación. | Fuente: PCM / Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó que la reorganización patrimonial de Petroperú, dispuesta por el Ejecutivo a través del Decreto de Urgencia Nº 010-2025, promueva una futura privatización o liquidación de la empresa estatal.

“En este momento, Petroperú no es atractivo para el capital privado. Una liquidación, como algún sector técnico solicitaba, no es posible; pero tampoco era posible seguir manteniendo el déficit de Petroperu [y] la pésima gestión efectuada en los últimos años con dinero de los peruanos”, señaló en La Rotativa del Aire – Noche de RPP.

“Estamos partiendo de la premisa que Petroperú debe mantenerse. No estamos liquidando ni estamos conduciendo a una privatización de la empresa. Petroperú debe mantenerse como una empresa pública, pero manejada, gestionada de una manera eficiente”, acotó.

Asimismo, el jefe de Gabinete indicó que Proinversión, empresa a la que se le delegó la gestión integral de Petroperú, deberá realizar “una evaluación con un criterio eminentemente técnico”, a fin de determinar “qué hacer con cada una de las unidades productivas” de la empresa estatal.

“La solución equilibrada [e] intermedia es entregar Petroperú para una evaluación de carácter eminentemente técnica e imparcial a cargo del mejor equipo de técnicos que tiene el Perú para que ellos sean los que recomienden qué medidas tomar, teniendo en cuenta que Petroperú en realidad es una empresa enorme, donde existen varias unidades de producción con distinto destino, con distinto objetivo y con distinto resultado”, aseveró.

“Por tanto, podría darse el caso de que alguna necesite inversión privada y se genere un mecanismo de gestión privado público, otra que tenga que ser definitivamente liquidada y otra que tenga que ser mantenida dentro del ámbito del Estado y reforzada con una mucho mejor gestión con una supervisión más diligente”, agregó.

Derechos de los trabajadores no se verán afectados

Ernesto Álvarez también señaló que la intención del Ejecutivo con la reorganización de Petroperú es “mantener los servicios públicos” que ofrece y “garantizar” que “los derechos de los trabajadores no se vean afectados en ningún caso”.

“Al mismo tiempo garantizar también que no se rompa la cadena de pagos porque muchas medianas y pequeñas empresas peruanas están al borde de la quiebra, porque Petroperú, sencillamente, no tiene dinero alguno para pagarles, es insolvente y necesita, como ya es público y notorio, que el Gobierno cada año le tenga que dar dinero para salvar algunos meses de esa insolvencia. Entonces, es imposible continuar con el estado de cosas actual”, indicó.