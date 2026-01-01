Congreso: impulsan moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por el "desmantelamiento de Petroperú"

La iniciativa planteada por la congresista Heidy Juárez responsabiliza también a Denisse Miralles por el "perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura", tras la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025 que dispone la reorganización patrimonial de la empresa estatal Petroperú.

El congresista de la bancada de Podemos Perú, Heidy Juárez, impulsa una moción de censura contra la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, tras la aprobación de un decreto de urgencia que dispone la reorganización de los activos de la empresa estatal Petroperú "en uno o más bloques patrimoniales".



"Censurar a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, por su responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú S.A. a través del Decreto de Urgencia 010-2025 y por el grave perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura", dice el documento.

La iniciativa responsabiliza a Miralles por el "desmantelamiento de activos estratégicos" de la compañía y una "vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional".



El decreto autoriza el traslado de 240 millones de soles desde el Ministerio de Energía y Minas orientado a financiar la reorganización interna y medidas de personal. Al respecto, en la moción se cuestiona esta disposición, al considerarse que se sacrifica "recursos destinados a proyectos esenciales de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial en el interior del país, lo que representa una desatención grave a las brechas sociales del Perú".

Se indica también que la norma impone a Petroperú la obligación de transferir S/ 144 millones a Proinversión "con el fin de gestionar y potencialmente enajenar sus activos", una situación que, apunta el texto, "reduce el valor patrimonial de la empresa, compromete su viabilidad operativa a largo plazo y constituye un inadmisible subsidio destinado a la liquidación de la empresa estratégica más importante del Estado".

Nueva Refinería de Talara y supuesta tercerización laboral

El documento advierte que "la facultad discrecional del decreto de nurgencia para culminar contratos de explotación vigentes generará una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano, provocando una caída irreversible en los ingresos de los gobiernos locales, regionales y universidades, especialmente en la región Piura".

"La resolución unilateral de contratos de servicios pone en grave peligro la continuidad de la Nueva Refinería de Talara (NRT), activo estratégico nacional cuya paralización o ineficiencia operativa afectaría el abastecimiento de combustibles en todo el país y el dinamismo económico del norte peruano", se cuestiona.

La moción de censura también critica a la alta funcionaria del Ejecutivo por supuestamente promover la "tercerización masiva y precaria, amenazando la estabilidad de miles de trabajadores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) que forman parte de la cadena de valor de los hidrocarburos".

"La incapacidad técnica de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar un plan de salvataje que no implique la entrega del patrimonio nacional, sumada a sus declaraciones oficiales que han provocado el desplome del valor de los bonos soberanos, demuestran una falta de idoneidad que la inhabilita para continuar en el cargo", se añade en la iniciativa.