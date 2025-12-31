Gobierno dispone la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga su gestión integral a Proinversión

El Gobierno publicó la noche de este miércoles 31 de diciembre un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.

Esta norma ( Decreto de Urgencia Nº 010-2025) autoriza la segmentación de los activos de la empresa en bloques patrimoniales autónomos, los cuales podrán incluir a la Nueva Refinería Talara, con el fin de que puedan ser gestionados eficientemente y accedan a financiamiento en condiciones de mercado.

La situación de la empresa ha sido calificada como una crisis estructural de solvencia. Según los considerandos del decreto, Petroperú carece de recursos líquidos suficientes para atender sus obligaciones inmediatas sin recurrir al apoyo del accionista, tras registrar pérdidas operativas acumuladas y una reducción de sus líneas de crédito.

Proinversión asume el proceso

Ante este escenario, la normativa incorpora a la empresa estatal en el proceso de promoción de la inversión privada, delegando en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el diseño y ejecución integral de este proceso.

De acuerdo al decreto, para la implementación de esta reforma, Proinversión asume facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.

Además, establece un financiamiento de hasta S/ 144 millones a favor de Proinversión para cumplir con estos encargos durante el año 2026, asegurando que los flujos generados por los nuevos bloques patrimoniales se destinen prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones financieras.

Transferencias financieras

La norma también contempla un fortalecimiento operativo mediante una transferencia financiera del Ministerio de Energía y Minas por S/ 240 millones, destinada a financiar la reorganización interna y medidas de personal que el directorio de la empresa debe aprobar en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Con estas disposiciones, de acuerdo al decreto, el Gobierno busca no solo salvaguardar la seguridad energética, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, sino también evitar que la insolvencia de la empresa paralice actividades económicas esenciales como el transporte y la generación eléctrica.

El último domingo, la ministra de Economía, Denisse Miralles, había adelantado que el Gobierno preparaba un decreto de urgencia para "iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa" estatal.

La titular del sector enfatizó que el objetivo primordial es proteger los recursos públicos, y señaló que "seguir inyectándole recursos para pago de deudas (a Petroperú) no es una solución integral".

Además, Miralles procuró llevar calma a la planilla estatal al señalar que "habrá respeto de los beneficios sociales", con relación a los derechos de los trabajadores durante este proceso.