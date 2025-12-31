Ernesto Álvarez tras choque de trenes en Cusco: "Todo parece indicar que hubo un error humano”

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que el accidente se habría dado por un “error humano” | Fuente: Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre las causas del choque de trenes ocurrido en la vía a Machu Picchu. Según la autoridad, las primeras evaluaciones realizadas junto a los especialistas de transporte apuntan a una posible negligencia en la operación de las unidades.

"Todo parece indicar que ha habido un error humano (...) Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano en cuanto al manejo. Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a haber alguna consecuencia e ignoró las señales", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Ante esta situación, el jefe del Gabinete indicó que ha conversado con el ministro de Transportes, el gobernador regional y el presidente de Ositran sobre la necesidad de modernizar los mecanismos de seguridad para evitar que la vida de los pasajeros dependa exclusivamente de la mano de las personas.

"Los seres humanos podemos equivocarnos. Pero con la tecnología de trenes europea no puede volver a ocurrir porque hay sistema de alerta, de frenado automático, que tiene que ser implementado de inmediato", aseveró.

Heridos y respuesta médica

Álvarez indicó que, aproximadamente, el accidente dejó 107 turistas heridos, de los cuales todos han recibido atención médica y han sido trasladados a Cusco u Ollantaytambo, por lo que "no hay turistas varados".

Además, detalló que dos viajeros sufrieron rotura de huesos en el rostro y solicitaron su traslado a Lima para ser operados en el extranjero. Sin embargo, lamentó confirmar el fallecimiento de uno de los conductores: "Hay que lamentar la muerte del maquinista".

El titular de la PCM destacó la "respuesta inmediata del sistema de salud tanto privado como público" y la activación de los seguros internacionales, a pesar de que el siniestro ocurrió en un lugar "sumamente agreste, donde no podían entrar helicópteros".

Implementación de "ambulancias de riel"

Finalmente, Álvarez reconoció las dificultades logísticas que generó la geografía inhóspita, lo que obligó a trasladar a los heridos a lo largo de 10 kilómetros hasta donde se encontraban las ambulancias convencionales.

Para corregir esta deficiencia, puso sobre la mesa "la necesidad de contar, en esta ruta que es emblemática para el turismo peruano, con ambulancias de riel".