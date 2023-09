Hania Pérez negó que reglamento de Vivienda de Interés Social reste prerrogativas a municipios: "No es obligatorio"

Lima La ministra de Vivienda resaltó la "buena relación" entre el Ejecutivo y el Congreso

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se pronunció en torno a la oposición que han manifestado diversos alcaldes de la Mancomunidad Lima Centro hacia el Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS), promulgado por su sector, el pasado 13 de setiembre.

Cabe resaltar que dicho reglamento establece que "las municipalidades están prohibidas de excluir directa o indirectamente la ejecución de proyectos para VIS en sus jurisdicciones" y considera incentivos económicos para los municipios en que se edifican.

Esto ha motivado que los burgomaestres de dicha mancomunidad decidan denunciar constitucionalmente al Ministerio de Vivienda (MVCS) por "abuso de autoridad", alegando que existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que establece que los municipios tienen la prerrogativa de decidir la ubicación y parámetros de edificación en sus jurisdicciones.

"No es obligatorio"

Al respecto, la titular del MVCS negó que se estuviera vulnerando el fallo del TC y que se estuviera dando alguna injerencia a las competencias municipales.

"Hay una confusión. Se acusa de injerencia al ministerio, de que no estamos respetando la sentencia del TC, lo cual es totalmente falso. Justamente, este reglamento deroga el reglamento anterior que es lo que pide el TC. La competencia de las zonificaciones sigue siendo exclusivamente de los municipios, lo que estamos haciendo es reglamentar el uso de la vivienda social", indicó en Enfoque de los Sábados.

"Hay municipios que sí desean construir vivienda social y la única manera es hacerlo por la densificación, hacia arriba porque no hay espacio para hacerlo en horizontal", agregó.

Asimismo, Pérez de Cuéllar resaltó que "no es obligatorio" que los municipios deban ejecutar VIS en sus zonas de competencia.

"Eso es optativo, no es obligatorio. Hay municipios que pueden hacerlo y hay otros que no quieren hacerlo. Eso es prerrogativa del propio municipio", aseveró.

"Es optativo. Nosotros tenemos municipios, sobre todo los más pujantes, que sí quieren esto. No podemos hacer una ley con nombre propio. Lo dejamos abierto y para aquellos que quieren promover la densificación, lo pueden hacer con nuevas reglas de juego y los que no lo quieren hacer están en su libre capacidad de hacerlo", indicó.

Además, la ministra señaló que se abrirán "mesas de conversación con los alcaldes" para trabajar el tema.

"No estamos incumpliendo la disposición del TC (…), de ninguna manera. Estamos ordenando el procedimiento para que se puedan beneficiar distritos, sobre todo los más pujantes en la periferia de la Lima consolidada que sí quieren y necesitan", afirmó.

"Los que no, no hay problema, no están obligados a hacerlo en respeto a su prerrogativa de decidir la zonificación, densificación y otorgar los permisos. Quienes otorgan los permisos son los municipios", subrayó.

"Trabajamos en recuperar confianzas mutuas en Puno"

Por otro lado, Pérez de Cuéllar se refirió a la reunión que tuvo con el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, el pasado jueves, la cual se ha constituido como la primera que dicho gobernador ha tenido con un ministro de Estado de este Gobierno, tras las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado.

"Hubo ese recibimiento en el marco de una mesa de destrabe, es la quinta mesa de destrabe y aceleración de proyectos que estamos llevando en Puno (…) En un voto de confianza mutua, el gobernador de Puno abrió ese espacio para que, desde el MVCS, podamos trabajar de manera directa (…) con los alcaldes y sus equipos técnicos", señaló la ministra.

"El resultado ha sido auspicioso, hemos trabajado varios de los proyectos que estaban trabados en la región (…) Lo que hemos convenido con el gobernador es tener una siguiente reunión para trabajar algunos proyectos emblemáticos de interés regional", añadió.

Asimismo, la titular de Vivienda consideró que el encuentro es un acercamiento para "recuperar confianzas mutuas".

"Es cierto que existe una brecha muy grande en Puno que data de hace muchos años (…) Puno es una de las regiones con mayor brecha en acceso a agua y saneamiento. Estamos hablando de más del 10 % en agua y 30 %, o un poco más, en saneamiento", refirió.

"Tomo la reunión con el gobernador con mucha seriedad y compromiso. Creo que es un gesto de su parte y lo que corresponde en el sentido de que es gobernador de todos los puneños y hay muchos que quieren salir de esa situación. Hay que cuidar esa relación de trabajo (…) establecer puentes de conversación y confianza", puntualizó.