Iván Paredes presentó su renuncia irrevocable como jefe del INPE

Iván Paredes Yataco presentó este martes su renuncia irrevocable como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

"Agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona para asumir tan alta responsabilidad. Reitero mi disposición a realizar una transferencia ordenada y transparente, a fin de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos institucionales en curso", se lee en la misiva que hizo público Paredes Yataco.

Iván Paredes inició sus funciones como jefe del INPE el 5 de julio del año pasado, en reemplazo de Javier Llaque, quien dejó el cargo en abril.

El último domingo, el programa Cuarto Poder informó en un reportaje que, durante la gestión de Iván Paredes Yataco, al menos siete jóvenes sin experiencia previa en el sector público ni estudios registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lograron obtener contratos con la institución.

Según el reportaje, todas estas personas mantuvieron reuniones previas con Paredes Yataco en su despacho antes de que se emitieran sus órdenes de servicio en el INPE.

El dominical indicó, además, que la mayoría de los jóvenes no cumplía con los requisitos de ley —como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)— al momento de su contratación.

Más cuestionamientos

El mismo programa dominical informó en noviembre pasado que Iván Paredes enfrenta una investigación fiscal que lo implica en una presunta negociación para liberar a un expolicía sentenciado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

El reportaje difundió una serie de audios atribuidos a Paredes Yataco, presentados ante la Fiscalía por Adela Huamancusi, esposa del reo y denunciante del caso. En los audios, el funcionario estaría implicado en un presunto pedido de soborno a cambio de excarcelar al exagente policial. En una de las grabaciones se escucha, supuestamente, a esta persona comprometiéndose a devolver el dinero tras fracasar en el intento de liberar a Quispe.