Reo de nacionalidad venezolana murió dentro del penal de Chiclayo: esto es lo que se sabe

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó el fallecimiento del reo Keiber José Aguiño Aguilar (24), de nacionalidad venezolana, en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, en Lambayeque.

"El viernes 16 de enero siendo las 12:20 horas, se produjo en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo un incidente en el pabellón 6, perteneciente al Régimen Cerrado Especial, resultando herido el interno de nacionalidad venezolana Keiber José Aguiño Aguilar (24), recluido por el delito de extorsión y clasificado en la celda 6, alero D", indicó el INPE en un comunicado.

De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió tras un enfrentamiento en el que Aguiño Aguilar resultó herido de gravedad; por lo que fue evacuado de emergencia al Hospital Las Mercedes, donde se certificó su deceso.

Posteriormente, el cuerpo trasladado a la morgue de la jurisdicción, para las diligencias de ley.

Las autoridades del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables del hecho.

La corresponsal de RPP en Lambayeque informó que el reo habría muerto tras ser atacado con un arma blanca dentro de la cárcel.