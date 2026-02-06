Ministra Shica defiende contrataciones de jóvenes mujeres tras reunirse con José Jerí: "Es personal digno"

Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en declaraciones brindadas para RPP, se pronunció este viernes respecto a las contrataciones en el Ejecutivo de mujeres jóvenes tras reunirse con el presidente José Jerí.

Como se sabe, recientes informes periodísticos, como el del dominical Cuarto Poder, revelaron casos de mujeres entre 29 y 38 años que, incluso en altas horas de la noche y en días feriados, ingresaron al Despacho Presidencial y, tras reuniones con el mandatario, obtuvieron contratos en diversas áreas del Estado.

Al respecto, Shica Seguil defendió al personal contratado al que calificó como "digno". Asimismo, indicó que el jefe de Estado "ha sido claro" con el Gabinete ministerial respecto a esos hechos.

"El presidente ha sido claro con nosotros y todos los documentos están en los portales de Transparencia como así corresponde. La información es pública. Pero, además, permítame en este punto precisar [que] todo el personal, sea varón o mujer, que nos acompaña en todas las disposiciones del campo y en el territorio […] es personal digno”, sostuvo.

“Hay que precisar también [que] tanto los varones como las mujeres, todos, tienen padres, madres de familia y su dignidad es un principio que se debe respetar en el camino”, agregó.

En esa misma línea, César Díaz, ministro de Defensa, sostuvo que "no ha existido ninguna situación ilegal" en las referidas contrataciones, y que no se debe "adelantar juicios de valor".

“Nosotros tenemos el pleno conocimiento de que no ha existido ninguna situación ilegal […] Eso no significa comisión de ningún delito. Así que el Gabinete, en esta oportunidad, está más fuerte que nunca, seguimos trabajando", indicó.

"En su momento, habrá los pronunciamientos, no hay que adelantar juicios de valor, pero nosotros tenemos la confianza y el total respaldo al señor presidente", añadió.

Cinco jóvenes con contratos por miles de soles tras reunirse con el presidente

Cuarto Poder reveló que entre las jóvenes que fueron contratadas tras reunirse con el mandatario se encuentra Ledy Guadalupe Vela Ramírez, natural de Huánuco, cuya reunión con Jerí Oré tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, día feriado, entre las 6:48pm y 11:56pm. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, el 28 de noviembre, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles.

Ese mismo 1 de noviembre, Vela no ingresó sola a Palacio de Gobierno. La acompañó Rubiel Cristina Beraun Rojas, también de Huánuco, quien tras la reunión obtuvo, el 20 de noviembre, un contrato en el Despacho Presidencial por servicios de comunicación interna. El salario fue de 6 500 soles. Al igual que Vela, Beraun estuvo presente en la ceremonia de juramentación de Jerí en el Congreso.



El reporte periodístico identifica también el caso de Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también registró una visita prolongada al Despacho Presidencial el 1 de noviembre. Ella fue designada, el 24 de diciembre pasado, como secretaria nacional de la Juventud (Senaju) en el Ministerio de Educación.

A ello se suma Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre de 2025 y que, pocos días después, 4 de noviembre, recibió una orden de servicio por 11 000 soles en el Despacho Presidencial.

Finalmente, está el caso de Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien acompañó al presidente Jerí en una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la calle Capón, en el centro de Lima. Previamente, el 14 de octubre había visitado el despacho presidencial en horas de la noche y, tres días después, fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.