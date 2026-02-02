José Jerí se reunirá hoy con motociclistas para evaluar cambios en norma que prohíbe dos pasajeros en sus vehículos

El presidente de la república José Jerí se reunirá este lunes, al mediodía, con diversos gremios de motociclistas para evaluar cambios en la normativa que prohíbe dos ocupantes en sus vehículos menores, en zonas declaradas en estado de emergencia.

A dicha reunión han sido convocadas diversas organizaciones, entre ellas, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo, quienes también tendrán un encuentro con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Como se sabe, desde el pasado 20 de enero, se emitió el decreto supremo que estipula la referida prohibición. Asimismo, se establecieron multas para quienes incumplan la normativa, las cuales van de los S/ 660 a los S/ 1 320 en caso de reincidentes. Sin embargo, además de la sanción económica, la medida acarrea una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.

Dicho decreto fue recibido con muchas críticas por parte de los motociclistas, quienes alegan que no solo se atenta contra sus derechos, sino que la normativa es ineficaz para combatir delitos como la extorsión y el sicariato.

“Por el bien de las grandes mayorías”: comandante general de la PNP defiende decreto

Ante la oposición a la medida establecida por el Ejecutivo, Óscar Arriola, comandante general de la Policía, en declaraciones para RPP, brindadas 5 días después de emitirse el decreto supremo, defendió la prohibición.

El alto mando policial dijo que, aunque se trata de una medida “drástica”, se busca mitigar los índices de criminalidad, dado que la motocicleta es uno de los vehículos utilizados por el sicariato y la delincuencia común.

“Por eso que yo aún llamado a los señores motociclistas… para que entremos en un aspecto de conciencia con la seguridad, que es una responsabilidad y un compromiso de todos, así como se han tomado medidas drásticas respecto de la salud o al COVID; o al tránsito que en un día transita uno y en otro día no, y se respetan”, comentó.

“Esto es por el bien de las grandes mayorías. Son medidas que es necesario acatarlas”, agregó.