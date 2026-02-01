Mincul dice que Jerí no acudió a Día de la Confraternidad Peruano-China por "agenda", pero esta no registra actividades oficiales hoy

Este domingo, 1 de febrero, se realizó la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China en la explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en el distrito limeño de San Borja, tal como la embajada de dicho país anunció, el viernes pasado.

Cabe resaltar que la efeméride estuvo en el ojo de la opinión pública, de manera particular, debido a que el presidente José Jerí justificó su reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang -ocurrida el pasado 26 de diciembre, a altas horas de la noche, en un chifa de la avenida San Luis- indicando que el encuentro era para tratar asuntos relacionados con dicha celebración que, según dijo, se realizaría en Palacio de Gobierno.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles", indicó el jefe de Estado, el pasado 12 de enero, en declaraciones a la prensa.

"[Empresarios como Zhihua Yang] tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera, y eso es lo que hay que entenderlo en ese contexto", agregó.

Dado el interés del mandatario en la realización de dicha actividad, llamó la atención que, finalmente, no acudiera a la ceremonia realizada hoy. Al respecto, Alfredo Luna, ministro de Cultura, indicó que el presidente no pudo acudir "porque tiene una agenda de trabajo".

Sin embargo, RPP revisó la agenda oficial del mandatario y constató que no tiene ninguna actividad programada para este domingo.

¿Por qué la celebración se realizó en el Ministerio de Cultura y no en Palacio de Gobierno?

Consultado respecto al cambio de lugar de la actividad, el ministro Luna Briceño aludió a temas de "logística" y a la naturaleza cultural de la celebración. Además, indicó que, el último 19 de enero, recibió el encargo del presidente para que su sector se encargue de las coordinaciones.

"En el momento que se me encarga, yo le propongo al presidente hacerlo acá [explanada del Mincul] El 19 de enero [fue el encargo], por un tema logístico y la esencia cultural de la actividad", aseguró.

Asimismo, indicó que los preparativos iniciaron en diciembre pasado con la participación de varios sectores del Ejecutivo, aunque, finalmente, el Mincul recibió la tarea.

"Como le he dicho en el discurso, esta celebración se está realizando en coordinación del Gobierno del Perú, a través de su Ministerio de Cultura, y la Embajada china [...] La festividad comenzó a organizase desde diciembre con varios sectores y, en enero, se me encarga, por encargo del presidente, que sea Cultura quien lo haga", explicó.