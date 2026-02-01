Abogado de Luis Cordero Jon Tay asegura que el congresista estaba al margen de relación entre José Jerí y Zhihua Yang

El escándalo relacionado al caso denominado 'Chifagate' continúa teniendo efectos en el escenario político. Un comunicado difundido el último viernes por el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso), en calidad de presidente de la Liga Parlamentaria Perú-China, señala que, debido a los hechos desprendidos de esa situación, suspendía una actividad programada para ayer, sábado, con motivo del Día de la Confraternidad Peruano-China.

En dicho pronunciamiento, el parlamentario señala que "algunos medios de comunicación han intentado construir discursos tendenciosos que terminan estigmatizando injustamente a la comunidad china" y que se han difundido "enfoques" que rozan "con la desinformación, la discriminación y la xenofobia, promoviendo una narrativa de sospecha generalizada" contra la comunidad china en el país.

Al respecto, Dante Díaz Wong, abogado del legislador, precisó que la actividad que impulsaba su patrocinado se iba a realizar en la explanada del Ministerio de Cultura (Mincul), pero que se suspendió porque muchas autoridades invitadas cancelaron su participación.

"La Liga Peruano-China iba a realizar la actividad el día 31 [de enero] en el Ministerio de Cultura, y hemos tenido que suspender. Desde noviembre se le hizo la invitación al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, a alcaldes y presidentes regionales para celebrar el Día de la Amistad Peruano-China, pero una vez que ha salido el escándalo del ‘Chifagate’ han retirado su asistencia, han dicho ‘no vamos a participar’. Ante esta situación y ante la sinofobia que hay, hemos tenido que suspender", indicó.

No obstante, consultado acerca de si Cordero Jon Tay estaría al margen de la relación entre el jefe de Estado y Zhihua Yang, el abogado respondió: "Pero, por supuesto, claro que sí" y enfatizó que su patrocinado se ha pronunciado porque "preside la Liga Parlamentaria China y también preside la Amistad Peruano-China".

Sin embargo, tres registros distintos dan cuenta de vínculos comunes entre el citado legislador, el actual mandatario y el referido empresario chino.

Los vínculos comunes entre Cordero Jon Tay, Jerí y Zhihua Yang

Según información consultada en registros públicos por RPP, Luis Cordero Jon Tay y el empresario chino Zhihua Yang integraron el primer consejo directivo de una asociación denominada Cámara Perú Asia Pacífico, fundada en 2016 y dada de baja en marzo del año pasado.

En ese sentido, el ahora parlamentario figura como presidente de dicho consejo directivo, mientras que Yang ocupaba el cargo de vicepresidente. Además, otros cuatro ciudadanos chinos con el apellido Yang ocupaban sendos cargos en el mismo consejo. Asimismo, Cordero Jon Tay se mantuvo como representante legal de la asociación.

Además, según información consultada en la Sunat y en las redes sociales de dicha organización, su sede principal se ubicaba en el edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, el mismo inmueble en que se ubica el chifa donde el presidente José Jerí se reunió con Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre.

Otro domicilio fiscal de la Cámara Perú Asia Pacífico, registrado en la Sunat, es la av. Angamos Este N° 2055. En dicha dirección, según información del Consulado, también funciona el centro de traducción del ciudadano chino Ji Wu Xiaodong, quien ingresó en tres oportunidades a Palacio de Gobierno y se reunió con el presidente de la república, pese a tener un mandato de detención domiciliaria vigente.

Otro vínculo común es que José Jerí es miembro de la Liga Parlamentaria Perú China, que preside Cordero Jon Tay, desde junio de 2024. Cabe indicar que, en mayo de ese año, el informe final de la comisión que investigó contratos suscritos por empresas chinas con el Estado, y de la cual Jerí Oré era vicepresidente, quedó en condición de cuarto intermedio, es decir, su eventual aprobación en el pleno del Congreso quedó en pausa.

Dicho informe final señalaba a empresas vinculadas a Zhihua Yang -como Canton Lima S.A.C. y Construcciones Capon S.A.C.- como parte de "un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas [...] en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el MTC durante los periodos 2018-2022".

Finalmente, una foto difundida por el programa La Encerrona, revela un encuentro entre José Jerí, Luis Cordero Jon Tay y Zhihua Yang que habría tenido lugar en las instalaciones del Congreso de la República, el 4 de octubre de 2024.

En aquella ocasión, Jerí Oré organizó un evento denominado “El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China”, al que llegaron Yang y el congresista Cordero Jon Tay. La fotografía se habría tomado al término de la actividad.

Fotografía tomada el 4 de octubre de 2024, en la que aparecen Jerí, Cordero Jon Tay y Zhihua YangFuente: La Encerrona

Registro de visitas del Congreso da cuenta de que Zhihua Yang asistió, el 4 de octubre de 2024, a la actividad organizada por José Jerí.Fuente: Congreso