José Jerí terminó su gestión con un nivel de desaprobación de casi 60 %, según encuesta de CPI

José Jerí fue censurado por el Congreso esta semana. | Fuente: Presidencia

El expresidente José Jerí, censurado por el Congreso, terminó su gestión con un nivel de desaprobación de casi 60 %, según reveló la más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP.

Así, el nivel de aprobación del exmandatario al cierre de su mandato fue de 26.9 %, una caída de más de 12 puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta de CPI -en enero-; mientras que la desaprobación escaló hasta 59.4 % (casi 12 puntos porcentuales más).

En tanto, un 13.7 % evitó pronunciarse sobre el desempeño del saliente presidente de la República.

En Ampliación de Noticias, Omar Castro, gerente general de CPI, refirió que el trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 14 y 18 de febrero; es decir, hasta un día después de la censura de Jerí.

“Lo que interesa saber es cómo termina Jerí su gestión. Termina con una desaprobación de casi el 60 %: 59.4 % de desaprobación y una aprobación de 26.9. Es clarísimo, desde noviembre que empezamos a medir que la aprobación, cayó de 52 % a 44 %. (En) la segunda quincena de enero, (estuvo) en 39 %; y ahora en 26.9 %”, manifestó.

“Esta aprobación, que era una caída libre la del presidente Jerí, producto de estas acciones, estas reuniones que tuvo con empresarios chinos, como los cuestionamientos que vinieron posteriormente de estas reuniones y estas contrataciones en horas de la madrugada, con señoritas que eran amigas de él y que terminaron con contratos de servicios por parte del despacho presidencial”, añadió.

Como se recuerda, José Jerí dejó de ser presidente del Perú la tarde del pasado martes, 17 de febrero; tras ser censurado por el Congreso de la República. Su cargo fue asumido posteriormente por el izquierdista José María Balcázar.

Al respecto, Castro refirió que la encuesta de CPI no contempla la censura al exmandatario, “porque terminamos muy temprano el estudio y, por eso, pongo énfasis en decir que realmente lo que está midiendo es hasta el último día de gestión”.

Omar Castro, gerente general de CPI, comentó los resultados de su última encuesta en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Ficha técnica

La encuesta rural y urbana de CPI, presentada en exclusiva por RPP, se realizó entre el 14 y 18 de febrero, entre 1 300 ciudadanos de 21 regiones del país.

El estudio tiene un nivel de representatividad del 97.2 %, con un margen de error de +/- 2.7 %.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis