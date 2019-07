Ha pasado un año desde que el presidente Martín Vizcarra brindó su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Además de su sorpresivo anuncio de un referéndum para reformar el sistema de justicia y prohibir la reelección de congresistas, el mandatario también se comprometió a una serie de medidas que iban a ser cumplidas en el último año.

RPP Noticias revisó si se cumplieron las promesas que hizo el presidente Vizcarra ante el Congreso. Este es el balance:

1. Las 20 mil viviendas de la Reconstrucción: en proceso

El presidente dijo en su discurso que su compromiso para fines del 2018 era “entregar la vivienda 20.000 y a fines del 2019 que no haya ningún damnificado sin su vivienda digna”.

El ministro de Vivienda, Miguel Estrada, dijo a RPP Noticias que hasta el momento se han entregado “un poco más de 15 mil viviendas” y que para fines de este año esperan cumplir con lo ofrecido por el presidente Vizcarra.

“Este año estaríamos entregando hasta la vivienda 22 mil. Nos quedarían alrededor de 15 mil viviendas, las cuales estaríamos terminando de entregar el próximo 2020”, afirmó.

Según el titular de Vivienda, lo que más tiempo ha tomado, además de la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos, ha sido la identificación de zonas que no sea de riesgo no mitigable. “La identificación de zonas de riesgo lleva tiempo. Estamos con el compromiso de poder terminar y poder darles la casa segura a las personas afectadas por el fenómeno de El Niño”, indicó.

2. Crecimiento del 4%: cumplió

El Gobierno aseguró tener la “convicción” para alcanzar un crecimiento económico alrededor del 4% en el 2018.

En febrero del 2019, el Ministerio de Economía informó que, según el INEI, la actividad económica había crecido 4,0% en el 2018. Este crecimiento se basó-según el MEF- en el fortalecimiento de la demanda interna por el importante impulso a la inversión pública y la recuperación de la inversión privada.

3. Meta en la agroexportación: cumplió

El Ejecutivo anunció que tenía la meta de alcanzar 7,000 millones de dólares al culminar el 2018. Según el Ministerio de Agricultura, las agroexportaciones cerraron en más de 7,030 millones de dólares.

Los productos que más se vendieron al exterior fueron las paltas frescas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar; arándanos frescos, y espárragos frescos, concentrando así el 44% de todo lo exportado.

4. Meta en las exportaciones: no cumplió

El presidente Martín Vizcarra anunció que en el 2018 las exportaciones iban a superar los 50 mil millones de dólares. Sin embargo, esta proyección no se alcanzó.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones totales durante el 2018 alcanzaron los 47 mil 709 millones de dólares.

5. Viabilidad para proyectos de Banda Ancha para la selva: cumplió fuera de plazo

En su Mensaje a la Nación, el mandatario dijo que en agosto se iba alcanzar la “viabilidad para 3 proyectos de Banda Ancha actualmente en formulación, que contactarán a localidades de nuestra Amazonía, completando así la conectividad digital a la banda ancha de las 25 regiones del país”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró viable el proyecto de inversión “Creación del Servicio de Internet para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Aisladas – Zona Selva” en octubre del año pasado. El proyecto busca brindar el servicio de acceso a Internet a localidades ubicadas en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, y a tres distritos de la región Amazonas.

El director ejecutivo de Proinversion, Alberto Ñecco, dijo a RPP Noticias que hace unas semanas recibieron el encargo del MTC para comenzar el proceso de adjudicación de la obra que estima se realizará el próximo año.

“Tenemos que iniciar la formulación, estructuración y hay que dar un plazo a las empresas para que puedan presentar sus propuestas”, manifestó.

6. Plan de descarga procesal de la Oficina de Normalización Previsional (ONP): cumplió

El presidente señaló que “en el término de quince días” la ONP debía presentar el plan “que evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen”.

El plan se materializó con la presentación de un proyecto de ley que permitía agilizar el pago de pensiones judicializadas. En abril del 2019, fue finalmente publicada en El Peruano la “Ley que faculta a la Oficina de Normalización Previsional para conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del régimen pensionario establecido por el Decreto Ley 19990”.

7. Infraestructura en salud: en proceso

El presidente anunció que en lo que restaba del 2018 iban a concluir 30 obras entre puestos, centros de salud y hospitales en 13 regiones de país.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, dijo a RPP Noticias que en el transcurso del 2019 se está cumpliendo con el compromiso del presidente. Asimismo, dijo que se ha comenzado con la operatividad de los hospitales de Ayacucho, de Moyobamba (San Martín) y el de Macusani (Puno).

“Este año tenemos que entregar efectivamente más de 30 hospitales, llegando a un total de 85 establecimientos de salud en todo el país. Aquí en Lima estamos entregando más de 100 centros de salud totalmente remodelados”, indicó.

8. Política Nacional de Igualdad de Género: cumplió fuera de plazo

Para articular las medidas frente a la violencia de género, el presidente anunció que “para antes de fin de año” se iba a aprobar la Política Nacional de Igualdad de Género. El Ejecutivo cumplió este compromiso, aunque fuera de plazo. En abril del 2019, el documento fue publicado en El Peruano.

9. “Te acompañamos”: cumplió

El presidente anunció la creación de la Unidad de Protección "Te Acompañamos" dirigido a los hijos de las víctimas de feminicidio.

El compromiso del presidente se materializó con la Resolución Ministerial Nº 307-2018 del Ministerio de la Mujer, de fecha 28 de diciembre de 2018. Así, se creó la Estrategia “Te acompañamos” encargada de articular con las diversas entidades públicas las acciones a favor de las víctimas indirectas de feminicidio y de tentativa de feminicidio.

Según información proporcionada por el Ministerio de la Mujer, en el registro oficial de víctimas indirectas, entre el periodo de enero a junio de 2019, hay un total de 200 personas, entre niños, adolescentes e hijos mayores de edad cursando estudios técnicos o universitarios.

10. CEM en comisarías: cumplió

El Gobierno se comprometió a duplicar los Centros de Emergencia Mujer en las comisarías a nivel nacional.

El CEM en comisaría Nº 100 fue instalado el 29 de diciembre en la dependencia policial de Sayán, ubicado en la provincia de Huaura, en Lima. De esta manera, se cumplió con duplicar el número de CEM en comisarías implementados en el 2017.

11. Ley contra el racismo: cumplió fuera de plazo

Se tenía previsto que, en diciembre del 2018, se aprobara la Ley contra el racismo, y toda forma de discriminación étnico racial. Finalmente, el proyecto del Ejecutivo fue enviado al Congreso el 10 de enero del 2019 donde espera ser debatido en las comisiones de Constitución y de Cultura.

12. Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo: en proceso

El presidente dijo que antes del 2018 se iba a tener listo el documento de la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Sin embargo, la propuesta todavía no ha sido oficializada.

El ministro de Defensa, Jorge Moscoso Flores, dijo a RPP Noticias que en estos momentos el documento se encuentra en proceso de validación por los sectores integrantes de la Comisión Multisectorial que se conformó a fines de julio del 2018 para su elaboración. Está previsto que se apruebe próximamente.

“La Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo busca establecer objetivos y acciones que orienten el trabajo y articulación entre las entidades públicas y privadas con miras a contar con una herramienta eficaz de lucha contra el terrorismo. Está enmarcada dentro del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y ha sido elaborada en consonancia con la legislación nacional e internacional sobre el tema”, sostuvo.

13. Nuevo Centro Operaciones de Emergencia Nacional-COEN: cumplió fuera de plazo

El presidente Martín Vizcarra dijo que en diciembre iba a estar listo el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia Nacional-COEN para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres.

La entrega se postergó hasta el pasado 18 de julio. En una ceremonia encabezada por el mandatario, se inauguró la moderna infraestructura que abarca más de 3 mil metros cuadrados y que fue ejecutada con asistencia del Gobierno chino.



14. Presupuesto descentralizado: no cumplió

En su discurso a la Nación, Vizcarra Cornejo dijo que para construir un estado descentralizado es necesario que los gobiernos locales y regionales no solo tengan competencias, sino también presupuesto. En ese sentido, anunció que para el 2019, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales iba a pasar del 30% al 40%.

Sin embargo, en la Ley de presupuesto del sector público para el año 2019, del total del presupuesto (168 mil millones de soles), los gobiernos subnacionales recibieron un 29.6% del total y el gobierno central abarcó un 70.4%.



15. Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado: cumplió fuera de plazo

El presidente se comprometió a aprobar la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que articulará un trabajo integral contras las bandas, la extorsión y el crimen organizado, “antes de terminar” el 2018.

La medida se concretó casi un año después. El 17 de julio se publicó el Decreto Supremo N° 017-2019-IN que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019 – 2030.

16. Escuadrón Policial para la prevención de la violencia familiar: en proceso

El Gobierno asumió el compromiso de duplicar el Escuadrón Policial para la prevención contra la violencia familiar.

En febrero del 2018, se creó el Escuadrón Policial para la prevención contra la violencia familiar con 100 efectivos policiales. Según el Ministerio del Interior, de enero a junio de este 2019, se han efectuado 9,238 visitas domiciliarias a las víctimas de violencia que cuentan con medidas de protección.

¿Cuál es el rumbo del gobierno?

Marcel Ramírez La Torre, economista, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacifico y columnista de RPP, cree que el MEF decidió no alterar de manera significativa la proporción de recursos que se asignaron al Gobierno Central y a los gobiernos subnacionales, debido a un tema de ejecución presupuestaria.

“Mi impresión es que el MEF ha tratado de todavía no aumentar la asignación hasta ver cómo se comporta la ejecución de los gobiernos subnacionales y como se va dando el cumplimiento de la meta de recaudación”, sostuvo.

Consultado por la baja ejecución de la inversión pública en todos los niveles de gobierno, el economista dijo que en “algunos sectores ha sido más bajo de lo que se podría esperar”. “En realidad este año, la ejecución de inversión pública es muy lamentable. No se están llegando a los niveles que se esperaba. El gran compromiso, incluso para lograr mayor crecimiento, de este año era que la inversión pública pudiera repuntar más”.

Ramírez indicó que cuando se dice que la economía y política se manejan por ‘cuerdas separadas’ en realidad se está subestimando el impacto que existe entre ambos. “Ahora las cifras están demostrando que no puede haber un crecimiento sostenido mayor al 4%, que es lo que mínimamente necesitamos, si es que las reglas claras en materia política no están ya dadas. Estamos creciendo con las justas y eso es un costo muy alto para la siguiente generación”, manifestó.

Si bien no cree que se entre en detalles en el Mensaje a la Nación de este domingo, el economista espera que el presidente Vizcarra anuncie medidas en temas tributarios, laborales y que lidere reformas para mejorar la competitividad y productividad. “El 2021 es un periodo para cual todo está casi hecho. Deberíamos saber hacia dónde se dirige el país más allá de ese año”, dijo.

Norma Correa Aste, antropóloga especializada en políticas públicas, dijo que estamos entrando al último tramo del gobierno, por lo que la expectativa y preocupación de la ciudadanía están alrededor de temas como la situación económica, el empleo y la inseguridad. “Entiendo que gobernar es complejo, pero el gobierno debe hacer su mejor esfuerzo porque debe responder alguna de estas demandas”, indicó.

Asimismo, indicó que, en su Mensaje a la Nación, el presidente Vizcarra debe señalar concretamente cuál es su lista de acciones que espera concretizar para el 2021. “El gobierno debe preguntarse por qué quiere ser recordado. Ese partido se juega en estos años. Creo que ha habido iniciativa de reforma como la política y judicial, que han concretado atención del debate público. Estos esfuerzos deben complementarse con otros temas”, manifestó.

“Otro punto que me parece importante es el de la pobreza, porque en un contexto económico como el que vivimos, la población vulnerable puede incrementarse. Es algo que no debemos perder de vista. Además de la reconstrucción del norte que es no negociable”, añadió.

Iris Jave Pinedo, especialista en comunicación política y columnista de RPP, consideró que existe un cambio en la gestión de comunicación del Gobierno a comparación de los gobiernos anteriores. “Se trata de que el presidente esté a tono con las demandas que tiene la ciudadanía”, manifestó.

Por ejemplo, si bien la lucha contra la corrupción no la hace directamente el presidente, sino los fiscales del caso Lava Jato, a la ciudadanía le parece que es Martín Vizcarra quien la lidera, sostuvo. Según Jave, esta manera de comunicar le permite al Gobierno tener “un aire para que su gabinete ejecute las políticas”.

¿La comunicación política del presidente tiene un límite? Cuando no se dan resultados concretos para la demanda de la población, indicó Jave.

La especialista señaló que prevé que el mensaje presidencial de este domingo girará en torno a la lucha contra la corrupción, la igualdad entre hombres y mujeres y los conflictos sociales.