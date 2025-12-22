Ministra de Economía dice que presupuesto para becas de Pronabec "está garantizado" y criticó a Quero por promesa "irresponsable"

Denisse Miralles, ministra de Economía, en diálogo con RPP, indicó que "está garantizado" el presupuesto para dar cobertura a las más de 30 mil becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), prometidas durante la gestión de Morgan Quero al frente del Ministerio de Educación (Minedu).

Como se sabe, en noviembre pasado, un reportaje del dominical Punto Final reveló que, pese a que 90 mil estudiantes rindieron el examen para conseguir una beca de dicho programa estatal, unas 20 mil becas de Beca 18 no tenían presupuesto ni fondos para ejecutarse. Semanas después, Cecilia García, directora ejecutiva del Pronabec, en entrevista con La República, reconoció que solo había presupuesto para financiar 2 mil becas.

Además, se conoció que en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso solo se había destinado S/50 millones de los 793 necesarios para financiar Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca Tec, para el 2026.

Miralles: "Redistribuciones" de presupuesto en Minedu garantizan "recurso" para financiar las becas

Al respecto, Miralles Miralles señaló que la actual gestión entró en funciones ya con el presupuesto aprobado por el Congreso, el cual, según dijo, era insuficiente para financiar las becas. No obstante, aseveró que ahora el presupuesto disponible para ese fin asciende a S/1 390 millones.

"Respecto a Pronabec, ustedes saben [que] nosotros hemos entrado ya con un presupuesto enviado al Congreso. El 30 de agosto, la anterior gestión, firmado por todos los ministros, envió un presupuesto al Congreso para que el Congreso, obviamente, apruebe la norma. En ese proyecto de presupuesto no había recursos suficientes para cumplir toda la promesa que se hizo de cantidad de becas", indicó.

"El presupuesto son S/1 340 millones los que están ahorita en el presupuesto y se les adicionó 50. Entonces, ahorita, en el presupuesto ya aprobado, hay 1 390 millones de soles para las becas", agregó.

En ese sentido, aseguró que "está garantizado" el presupuesto para todas las becas prometidas, a través de Pronabec, ya que, conforme explicó, el presupuesto del Minedu asciende a S/17 mil millones y se les ha permitido "incluir artículos" en la norma para "hacer redistribuciones".

"[El presupuesto] está garantizado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene 17 mil millones de soles. Es un monto bastante alto y, además, en la Ley de Presupuesto, y eso nosotros lo conversamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Soto, lo entendió muy bien, y nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones al Ministerio de Educación, cosa que no tiene ningún otro sector. ¿Para qué? Para que podamos, justamente, garantizar ese recurso", explicó.

"Tanto Pronabec como la gestión del ministro Quero prometieron eso y no garantizaron presupuesto"

En esa línea, la titular del MEF criticó al exministro de Educación Morgan Quero por generar la "expectativa de los jóvenes" sin asignar presupuesto para las becas.

"Anualmente, se aprobaban, más o menos, 5 000 becas al año por 5 años, porque los chicos estudian 5 años. Entonces, ese es el presupuesto que se permite el país para financiar, y sin ningún sobresalto. De pronto, se les ocurrió que tenían que haber 38 000 becas en un año. Tú cuando haces una promesa de eso, primero, ¿qué haces? Planificas; primero, reservas", indicó.

"Tanto Pronabec como la gestión del ministro Quero prometieron eso y no asignaron, no garantizaron que ese presupuesto estuviera en el presupuesto enviado al Congreso. Cuando nosotros entramos, vemos que esos 1 390 millones, que es un monto bastante alto también, era suficiente para lo que regularmente se había atendido. Pero si tú prometes una cantidad de eso sin tener el presupuesto, primero que nada, no debiste siquiera generar esa expectativa de los jóvenes", remarcó.

No obstante, la ministra recalcó que las becas a las que postularon los estudiantes, en noviembre pasado, están garantizadas, pese a lo "irresponsable" de la gestión anterior.

"Ahora, lo que quiero decir es que quiero dar la tranquilidad de que esa promesa, por más que ya expliqué que es irresponsable a mi parecer, pero se va a honrar, se va a lograr la gestión para que esas becas estén garantizadas, las de este año. O sea, por las que acaban de concursar los chicos", sostuvo.

"Entonces, eso se va a dar. Lo que sí le hemos pedido al ministerio es que realice una revisión del programa, porque consideramos que no tiene los incentivos adecuados, en adelante, para que cumpla el objetivo. Nosotros tenemos que garantizar que cada sol de los peruanos cumpla su objetivo y el programa tiene algunos espacios de mejora", añadió.

Finalmente, Miralles señaló que no se presentará hoy, lunes, a la Comisión de Educación del Congreso porque la invitación se la hicieron "en corto tiempo", por lo que ha pedido una reprogramación.

"Hoy día, saliendo de aquí [de los estudios de RPP], me tengo que ir inmediatamente al Consejo Nacional de Seguridad, que es un tema que ya estaba previsto, que además es obviamente también prioritario. Nosotros encantados de ir a la Comisión de Educación, pero nos han realizado la invitación con corto tiempo […] No le hemos dicho que no vamos a ir, simplemente hemos dicho que, por favor, reprogramen para que, en el más breve plazo, podamos ir a anunciar esto que les he comentado hoy día, que las becas están garantizadas, que hemos dado disposiciones en la Ley de Presupuesto para que puedan ser asignados los recursos necesarios", puntualizó.