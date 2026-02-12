Eduardo Salhuana dice que "es inminente" la convocatoria a Pleno extraordinario para debatir censura de José Jerí

El congresista y vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, confirmó que los integrantes de la bancada de su agrupación se adherirán al pedido para convocar a un pleno extraordinario donde se debata la moción de censura y vacancia contra el presidente José Jerí.

En diálogo con RPP, Salhuana detalló que, hasta la madrugada de este jueves, se habían contabilizado 74 firmas de las 78 necesarias para realizar la convocatoria oficial del pleno.

"Es inminente que se llegue al número requerido para la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Pleno", indicó.

Agregó que ocho parlamentarios apepistas ya han suscrito el documento y se espera completar las 17 firmas de los miembros de su organización en el transcurso del día, pues los legisladores restantes se encuentran en provincias.

"El documento que nosotros hemos firmado como APP es un documento presentado por Renovación Popular que plantea las mociones de censura, que se discuta las mociones de censura, o sea que se incluye en la agenda del pleno extraordinario la censura del presidente del Congreso en ejercicio de la Presidencia de la República", manifestó.

Salhuana señaló que APP se ha centrado en "mantener la estabilidad y apoyar la gobernabilidad"; sin embargo, decidieron sumarse al respaldo de la convocatoria a este pleno debido "a lo reiterado de conductas impropias" por parte del mandatario.

Sobre el debate respecto a la figura que se debe aplicar para una posible remoción de José Jerí del cargo, Salhuana señaló que se debe buscar una salida "dentro del marco legal y constitucional". A pesar de las diferentes interpretaciones legales, el vocero de APP enfatizó que los reproches actuales están vinculados a su actividad como jefe de Estado y no estrictamente a su función parlamentaria.

Asimismo, recordó que fue César Acuña, presidente y candidato de APP a la Presidencia, el primero en sacar un comunicado en el que solicitó la renuncia de Jerí al cargo luego de revelarse las reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Propuestas como candidato al Senado

Por otro lado, Salhuana, quien también es candidato al Senado por APP, sostuvo que dos de los ejes centrales del plan de gobierno de su agrupación son el crecimiento económico mediante la generación de empleo y la lucha contra la criminalidad. Destacó que la meta de su partido es alcanzar un crecimiento económico anual del 6 % a partir del año 2027.

Para alcanzar estas cifras, manifestó que es necesario "encender los motores del crecimiento". El plan de gobierno, liderado por el exministro de Economía, José Salardi, busca destrabar grandes proyectos mineros, específicamente de cobre, y en la reactivación del sector turismo.

"No hemos recuperado las cifras prepandemia como lo ha hecho Chile o como lo ha hecho Colombia o como lo ha hecho Brasil. Creo que hay una tarea pendiente", indicó.

También enfatizó la importancia de profundizar los "ejes intermodales" con Brasil, país con el que consideró que se debe "incentivar la relación". Recordó que existe un acuerdo de complementación económica firmado en 2016, el cual ya fue ratificado por el Senado brasileño, pero se encuentra pendiente de ratificación en el Perú desde hace nueve años.

Respecto a la seguridad ciudadana, Salhuana, como representante de Madre de Dios, remarcó la falta de capacidad operativa en esta región, pues solo existen 700 efectivos policiales para cubrir un territorio de 85 000 kilómetros cuadrados.

"Lo primero que nosotros proponemos es una reestructuración total y una reorganización de la Policía Nacional", afirmó. Esta propuesta va acompañada de una fuerte inversión económica para dotar a la institución de logística, equipamiento y un incremento en el número de efectivos, indicando que el país requiere aproximadamente 300 000 policías, frente a los 140 000 activos actualmente.