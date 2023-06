Walter Gutiérrez pidió no frivolizar la norma que permite a la presidenta gobernar de manera remota

Gobierno D

Congreso aprueba presidencia remota en caso de viajes al extranjero | Fuente: RPP

El embajador del Perú en España y exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró este viernes que es constitucional la norma que permitirá que la presidenta Dina Boluarte pueda ejercer la gestión remota del Despacho Presidencial.

En Ampliación de Noticias, Walter Gutiérrez precisó que la citada norma no es de Gobierno digital o despacho digital, sino que es una norma relacionada a una obligación constitucional y con el cumplimiento del "corazón de la administración pública".

"Hay una parte del Artículo 118 que no se está cumpliendo, que es la que se refiere que la presidenta dirige la política exterior. Y eso en parte no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hoy día la política exterior no se hace desde Palacio y solo desde el territorio", indicó.

Walter Gutiérrez sostuvo que el principal activo de un país es el Presidente de la República para los temas de inversión, ya que los jefes de Estado se reúnen solo con sus homólogos. El embajador pidió "no frivolizar" la norma, ya que está relacionada con servicios públicos y derechos humanos porque no son gratis.

"El Artículo 44 de la Constitución que tiene dos mandatos: garantizar los derechos humanos y el desarrollo económico. Los señores Boric, Petro y Lula entienden que no hay derechos humanos si no hay desarrollo económico y no hay desarrollo económico si no hay inversión (...) Tiene dos artículos que no se están cumpliendo, el 44 por lo menos en parte y el Artículo 118 de la Constitución, por lo que esto hace viable estos artículos. El despacho presidencial es inherente a la presidenta o al presidente y excepcionalmente se entrega al vicepresidente. Lo que se está haciendo con esta norma es que el presidente mantenga la regla por mecanismos digiltales", explicó.

Tras los cuestionamientos de constitucionalistas a la citada norma aprobada en el Congreso, Walter Gutiérrez aclaró que la Constitución "no se lee de manera insular", sino que se lee de forma sistemática para integrar todo el documento para optimizar las reglas y principios que aloja la Carta Magna.

"No hay encargatura del despacho porque ¿cuál es la regla? el despacho es una competencia íncita y permanente de la Presidenta. Es la regla. Uno es presidente y es titular del despacho. Ella va a mantener el despacho", argumentó.

o, Walter Gutiérrez aclaró que la Constitución" no se lee de manera insular", sino que se lee de forma sistemática para integrar todo el documento para optimizar las reglas y principios que aloja la carta magna. | Fuente: RPP

El miércoles, 21 de junio, el Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que permitirá que la mandataria Dina Boluarte puede ejercer la gestion remota del Despacho Presidencial. La iniciativa fue aprobada con 72 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones.

Caso 'Moomi Yankee'

De otro lado, Walter Gutiérrez explicó que la extradición rápida desde España de Pamela Cabanillas, conocida en redes sociales como 'Moomi Yankee', se debe a que ella está acusada de un "delito sencillo y simple", que se diferencia del caso exjuez supremo César Hinostroza.

"Hay varias situaciones ahí que diferencian un caso del otro. El caso que usted me refiere es un delito, digamos sencillo y simple. El caso de Hinostroza es un delito de complejo. Además, estamos hablando de un vocal supremo y de un hombre que ha hecho mil y un artimañas en jurisdicción española y que ha hecho complicada su venida al país", explicó.

El Poder Judicial ordenó el 14 de febrero la captura nacional e internacional de Pamela Cabanillas como presunta autora del delito de estafa agravada y otros por el caso de venta de entradas para el concierto de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat, Coldplay y diversos partidos de fútbol.

De acuerdo a lo que señaló en una entrevista a Panorama, en octubre del 2022, dichas estafas se realizaron entre marzo y octubre del 2022 y habrían ascendido a S/ 85 957.

El pasado 1 de marzo, Pamela Cabanillas fue detenida en la ciudad de Madrid, España, tras una acción coordinada entre la Interpol Perú, Italia y España, quienes dieron con el paradero de la prófuga.



La joven llegó la noche del jueves al aeropuerto internacional Jorge Chávez bajo la custodia de agentes de la Interpol, a los que se sumaron varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).