Abogados de Harvey Colchado afirman que la flagrancia no se aplicaría en el procedimiento que llevó a su suspensión de la Diviac

Los abogados del coronel, Harvey Colchado, cuestionaron el concepto de flagrancia en el procedimiento administrativo disciplinario que conllevó a la Inspectoría General de la Policía a separar temporalmente a su patrocinado de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“Hay una serie de irregularidades que tienen carácter constitucional y que impactan en el tema originario que es el disciplinario como es el asunto de la flagrancia”, indicó el abogado constitucionalista, Luciano López.

A ello, agregó que “para que puedan iniciar un procedimiento disciplinario sancionador” que permita “establecer una medida preventiva como la suspensión” una de las cuestiones que establece la ley “es el tema de la flagrancia”.

“Pero hay flagrancia ¿por dónde? Es sumamente cuestionable y es hasta incluso algo que no tiene un rigor en la sustentación y es lo que se conoce desde un punto de vista constitucional como debida motivación”, añadió.

Mientras que el abogado penalista, Miguel Pérez Arroyo, afirmó que la flagrancia no aplicaría en el caso de Colchado.

“Dicen que esto es una mella a la institución porque es una burla al allanamiento a la casa de la presidenta. La casa fue allanada el 29 de marzo, el cumpleaños del señor Colchado fue el 11 de abril, la celebración teóricamente fue el 10 de abril. Entre el 29 de marzo al 10 de abril han pasado por lo menos 12 días. La flagrancia es en el acto. No hay por ningún lado flagrancia”, manifestó.

“Tanto no hay flagrancia como el hecho mismo de la suspensión, dicen que para que no enturbien la actividad probatoria, por tanto, dicen que habrá actividad probatoria. Si dicen que hay flagrancia en la que no hay necesidad de actividad probatoria, entonces ¿de qué me hablan”, acotó.

La suspensión

El pasado 13 de abril se dio a conocer que el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la Diviac por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional.

A Colchado se le inició un procedimiento administrativo disciplinario por cometer en flagrancia una infracción "grave" y otra "muy grave", por lo que se le separó temporalmente del cargo como medida preventiva.

El retiro temporal de Colchado llega después de que se difundiera en redes sociales una fotografía de la supuesta celebración del cumpleaños del coronel PNP con una torta que haría alusión al allanamiento en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, a fines de marzo.

Como se recuerda, Colchado, en su condición de jefe de la Diviac, lideró las diligencias al interior de la vivienda de la mandataria, en el marco de la investigación preliminar que afronta Boluarte Zegarra por el 'caso Rolex'.

Presuntas responsabilidades

Según la resolución de la Inspectoría General de la Policía Nacional, a Harvey Colchado se le atribuye “haber contravenido el régimen disciplinario de la PNP”. Esto a raíz de un reportaje emitido el 11 de abril en el programa 'Milagros Leiva Entrevista'.

En el informe periodístico se detalla que, en ocasión a los 50 años del alto mando policial, se llevó a cabo una reunión de camaradería en la sede de la Diviac y la torta de cumpleaños era una representación del allanamiento al domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, por el ‘caso Rolex’.

“Este pastel mostraba un muñeco de cerámica que simbolizaba a un agente policial sosteniendo una comba, utilizada durante el allanamiento y una puerta de color marrón, haciendo referencia al color de la puerta allanada”, señala el documento.

A ello, añade que este tipo de celebración y la elección del diseño de la torta “podrían ser considerados inapropiados y contrarios a los principios de conducta profesional esperados de un alto oficial del PNP”; además de interpretarse como “una falta de respeto a la investidura presidencial y a las instituciones del Estado”.

Asimismo, indicó que Colchado compartió en sus estados de WhatsApp la imagen de la torta y que, si bien fue eliminada posteriormente, la “captura de pantalla de la misma se difundió ampliamente en diversos medios de comunicación”.

“Esto generó una ola de comentarios y críticas hacia el investigado, lo que provocó un daño significativo a la imagen de la institución”, sobre todo porque “el investigado ostenta el cargo de jefe de la Diviac”.

Por último, la Inspectoría General de la Policía Nacional afirmó que la “conducta funcional indebida” del coronel PNP, Harvey Colchado, habría vulnerado “el bien jurídico protegido, que es la imagen institucional”.

“Esto se debió a la difusión en el ámbito público de imágenes con contenido ofensivo hacia la investidura presidencial”, finalizó.

La resolución fue firmada por el coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, jefe de la oficina descentralizada 17 de la Inspectoría General de la Policía.