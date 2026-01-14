José Domingo Pérez sobre posible renuncia a la Fiscalía: "Podría darse si la situación de maltrato se extiende"

El fiscal aseguró que fue suspendido de su cargo por un video de Tik Tok y además señaló que posiblemente Rafael Vela también podría ser separado de sus funciones.

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía si continúa el maltrato en su contra | Fuente: RPP

El fiscal José Domingo Pérez manifestó este miércoles la posibilidad de renunciar al Ministerio Público luego de que fuera suspendido nuevamente de sus funciones por presuntas infracciones administrativas. Según indicó, esta medida lo perjudica en varios aspectos y por ello impugnará la medida.

"Soy un fiscal que se ve afectado porque no voy a recibir remuneración ni tampoco podré ejercer mi profesión. Tengo que esperar en encontrar amparo, primero en la Constitución y luego en el Poder Judicial... (¿Renunciar al Ministerio Público?) podría darse en caso de que vea que la situación de maltrato al que me están sometiendo como represalia se extiende", afirmó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Domingo Pérez señaló que, en caso de que decida irse de la Fiscalía, podría incursionar en la política, aunque evitó explayarse más sobre lo que haría en los próximos meses.

"En caso de que tenga que tomar la decisión de la renuncia, puedo y estoy habilitado para incursionar en la política o cualquier otra actividad privada", añadió.

El fiscal reiteró sus críticas a la desactivación de los equipos especiales por parte del actual titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez. En ese sentido, lamentó las expresiones que este último hizo contra él y su compañero Rafael Vela al decir que tomaba la decisión para "bajarse a los reyes", haciendo alusión a ellos.

Domingo Pérez alertó que Rafael Vela podría ser suspendido también pues señaló que el medio de comunicación al que suele acudir el fiscal de la Nación para informar de sus actos ya lanzó la noticia. Sin embargo, no mencionó el nombre de ese canal o diario.

Suspendido por un Tik Tok

Por otro lado, el fiscal aseguró que la resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público que dispuso su suspensión por seis meses fue debido a un video en Tik Tok donde habla sobre un caso del expresidente Pedro Castillo.

"A mi me suspenden del cargo por un tik tok que está en redes sociales, donde emito una afirmación en relación al caso del expresidente Pedro Castillo, lo terminan editando y señalan (la ANC) que emito una mala imagen del Ministerio Público", explicó.