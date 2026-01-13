ANC del Ministerio Público ordenó la suspensión del fiscal José Domingo Pérez por presuntas infracciones administrativas

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ordenó la suspensión de José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial titular por el plazo de seis meses por presuntas infracciones administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

La resolución suscrita por la fiscal adjunta superior, Rosario Velasco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario ADC – Lima Centro, a la que tuvo acceso RPP, precisa que Pérez Gómez se encuentra impedido de ejercer durante este periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial y cualquier otra inherente a este cargo.

La magistrada precisa que dicha medida cautelar resulta necesaria para garantizar el normal desarrollo de la causa, impedir la obstaculización del procedimiento, garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar que se continúen o repitan los hechos que son objeto de investigación u otra de similar significación.

La investigación seguida a Pérez Gómez se originó tras la anulación del juicio oral por el caso denominado “Cócteles” que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros.

En la misma se cuestiona al letrado por haber presentado un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada en los planos fáctico, jurídico y probatorio.

El apartamiento preventivo en el cargo impuesto a José Domingo Pérez Gómez se emitió luego de que el último 6 de enero el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutara, a través de una resolución pública en el diario oficial El Peruano, la desactivación del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato del cual dicho letrado formaba parte.