Fiscalía de la Nación desactivó equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos

A través de cuatro resoluciones publicadas este martes, 6 de enero, en el diario oficial El Peruano; el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la desactivación definitiva de los Equipos Especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión, que había sido anticipada por Gálvez en declaraciones previas, se sustenta en la necesidad de "unificar la estrategia de persecución penal" y reforzar los subsistemas especializados de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

"Se han considerado reyes"

La fecha de la oficialización no es casual. En declaraciones previas, Tomás Gálvez había adelantado con ironía el momento de la disolución: "La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo".

Según el titular interino, estos grupos "no han dado resultado" y su existencia había generado, a su juicio, un escenario donde "llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución".

El fin del Equipo Especial Lava Jato

Mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN, se desactiva el equipo que lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht. En consecuencia, se da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador.

El personal fiscal y administrativo, así como la carga procesal (97 carpetas fiscales), pasarán a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. La resolución argumenta que esto permitirá "optimizar el talento fiscal" y garantizar la continuidad procesal bajo un mando unificado.

Desarticulación del Eficcop y Cuellos Blancos

De igual forma, la Resolución N° 008-2026-MP-FN ordena la desactivación del Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop). Se deja sin efecto la coordinación que ejercía la fiscal Vanessa Díaz Ramos (quien reemplazó a Marita Barreto). Los casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por otro lado, la Resolución N° 006-2026-MP-FN pone fin al Equipo Especial "Los Cuellos Blancos del Puerto". El fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera deja la coordinación general de este grupo y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.

Eficavip pasa a Derechos Humanos

Finalmente, la Resolución N° 005-2026-MP-FN desactiva el Eficavip, grupo encargado de investigar las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023. El personal y las carpetas serán absorbidos por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el fin de evitar la dispersión de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Críticas previas

Antes de oficializarse la medida, el fiscal Rafael Vela había advertido en RPP que la disolución sería una "ofrenda a la corrupción" y convertiría a la Fiscalía de la Nación en una "mesa de partes del Congreso".

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez había señalado que Gálvez debía abstenerse por adelanto de opinión, responsabilizándolo de cualquier perjuicio en los casos emblemáticos.