APP y Podemos Perú respaldarán convocatoria de pleno extraordinario para debatir la censura de José Jerí

Con el respaldo de Alianza para el Progreso y Podemos Perú, la oposición contaría con los 78 votos requeridos para convocar a una sesión plenaria de emergencia.

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) apoyará la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura presentada contra el presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

El vocero de la agrupación política, Eduardo Salhuana, detalló que 16 de los 17 parlamentarios de APP suscribirán el pedido promovido por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre.

La única congresista apepista que no firmará el documento es Nelcy Heidinger, quien consideró que es inoportuno debatir la destitución de José Jerí.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), sostuvo que corresponde escuchar los descargos de Jerí Oré, cuestionado también por supuestas contrataciones irregulares de cinco mujeres tras reunirse con él.

“Ha habido una reunión en la que se ha acordado por amplia mayoría que se suscriba el pedido del pleno extraordinario […]. El día de hoy están sacando el comunicado y entiendo que a partir de hoy empezamos las firmas”, complementó Camones.

Solo 16 de 17 congresistas de APP firmarán el pedido para que se convoque el pleno extraordinario. | Fuente: RPP

Podemos Perú se suma

El congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna, anunció que su bancada también respaldará la convocatoria del pleno extraordinario.

“Hemos conversado con nuestros congresistas y hemos quedado en que vengan de todas las provincias y vayan firmando la convocatoria para efecto de que se pueda hacer una sesión extraordinaria. Y en ese proceso estamos”, declaró a RPP.

Luna Gálvez adelantó que, apenas se concrete la sesión extraordinaria y el posterior debate, su bancada votará a favor de la censura de José Jerí como presidente del Congreso, un cargo que le permite ejercer la Presidencia de la República ante la ausencia de vicepresidentes.

José Luna es portavoz de la bancada de Podemos Perú. | Fuente: RPP

Con el respaldo de Podemos Perú y Alianza para el Progreso, la oposición contaría con las 78 firmas requeridas para convocar a una sesión plenaria de emergencia que permita debatir las mociones contra el presidente José Jerí.

Las bancadas que ya suscribieron el pedido son Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular y hasta seis congresistas no agrupados.

La bancada de Fuerza Popular se ha mostrado reacia a firmar el documento, señalando que una eventual salida de Jerí Oré traería inestabilidad política a poco de las Elecciones Generales, que se realizarán el 12 de abril.

Una vez que se reúnan las 78 firmas, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), debe convocar a la Junta de Portavoces para fijar la fecha del pleno extraordinario.