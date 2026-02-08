"En este gobierno, se trabaja todo el día": Miralles responde por jóvenes contratadas en el Ejecutivo tras reuniones nocturnas con Jerí

Denisse Miralles, ministra de Economía, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a las recientes revelaciones periodísticas respecto a varias jóvenes que, tras reunirse con el presidente José Jerí, obtuvieron contratos en el Ejecutivo.

Como se sabe, el dominical Cuarto Poder reveló los casos de 5 mujeres, entre 29 y 38 años, que, incluso en días feriados y a altas horas de la noche, ingresaron al Despacho Presidencial y, tras encontrarse con el mandatario, fueron contratadas en diversos puestos del Gobierno.

Sin embargo, en el transcurso de la semana, se conoció otros casos, como el de la comunicadora Susana Gutiérrez que ingresó a la sede del Ejecutivo el 31 de octubre pasado, a las 5pm., y su salida fue registrada a la mañana del día siguiente. Poco después, obtuvo un puesto en Palacio de Gobierno con un sueldo ascendente a S/18 mil.

"En este gobierno, se trabaja todo el día"

Al respecto, la ministra de Economía aseguró que las jóvenes contratadas son "profesionales" que "cumplen con los requisitos técnicos" para sus puestos, por lo que "no podemos estar etiquetando de que, por ser jóvenes mujeres, han conseguido el trabajo".

"Creo que el tema se ha levantado de una manera pésima. No podemos atacar a una mujer por su condición de mujer de que, por ciertas características, está recibiendo un empleo", alegó.

"[El presidente] nos ha asegurado que las contrataciones han sido realizadas dentro del marco establecido para esto, que todas las profesionales y los profesionales, porque eso también quiero señalar, o sea, se está haciendo un señalamiento solo de las profesionales, pero hay que hacer una revisión integral y evitar el tema del señalamiento solo al género", enfatizó.

Consultada por las visitas que, incluso, se extendieron hasta la mañana del día siguiente, Miralles Miralles señaló que el presidente acude a operativos que se desarrollan en la madrugada.

"Hay un tema ahí que se tiene que revisar, pero yo considero que este no es un gobierno que trabaja de 9 a 5. O sea, ustedes ven al presidente saliendo a los operativos a las 2, 3 de la mañana. ¿Y va solo? No, va con su equipo de comunicaciones en el que hay hombres y mujeres", indicó.

No obstante, al hacerle hincapié en que, de ser así, las mujeres habrían acompañado al mandatario antes de ser contratadas, la ministra respondió: "Es que no lo sé, es que eso yo creo que deberían preguntar".

"Aquí, en este gobierno, se trabaja todo el día. Nosotros atendemos entrevistas sábado, domingo, en la madrugada, o sea, es un tema que tiene que entenderse así. Entonces, que se investigue, que se revise, pero […] dejémonos de suspicacias, vamos al hecho. Si se valida, se tomarán las medidas del caso, pero no vamos a sospechar de todos", sostuvo.

Finalmente, consultada respecto a si habría intención en la Presidencia de iniciar acciones legales contra los medios de comunicación que han revelado esos casos, Miralles dijo que no, y que, en todo caso, la posibilidad debería ser evaluada por las personas naturales.

"Obviamente, no [hay intención desde Presidencia]; por eso han retirado el [comunicado], y un poco lo que entiendo, y creo que alguien lo salió a explicar ya, que eso es un tema que depende de las personas [...] Creo que el tema de las acciones legales las deben tomar las personas naturales", puntualizó.