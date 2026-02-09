JNJ abre investigación preliminar a Delia Espinoza por presunto uso indebido de vehículos oficiales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar a Delia Espinoza por su actuación como fiscal suprema y fiscal de la Nación, debido a presuntas irregularidades en el uso de bienes públicos durante el periodo en que se encontraba suspendida del cargo.

La decisión se encuentra contenida en el Informe n.° 006-2026-GATRP-JNJ, de fecha 26 de enero de 2026, presentado por el magistrado de la JNJ Gino Ríos Patio, y se deriva de la denuncia n.° 1736-2025-JNJ, formulada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar contra la referida exmagistrada.

Según lo expuesto en el informe, Espinoza Valenzuela habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, identificados con las placas EGW-711 y EGW-715, a pesar de que se encontraba suspendida en el ejercicio del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, así como de todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Resolución n.° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de setiembre de 2025.

Para la JNJ, los hechos ameritan una investigación preliminar para determinar si se dio un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a Espinoza "resulta incompatible con los deberes y responsabilidades inherentes a la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión".

Delia Espinoza fue destituida como fiscal suprema

El pasado 24 de enero, la JNJ acordó, de manera unánime, destituir a Delia Espinosa Valenzuela del cargo de fiscal suprema, luego de culminar el proceso disciplinario que se le seguía desde el año pasado.

Espinoza enfrentaba investigaciones por faltas graves y muy graves, entre ellas el incumplimiento de la orden de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, disposición que debía acatarse conforme a lo resuelto por la propia JNJ.

El proceso disciplinario se inició debido a la negativa de la extitular del Ministerio Público a ejecutar dicha reposición, además de otras presuntas infracciones que fueron evaluadas durante el procedimiento administrativo.