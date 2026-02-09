Martín Vizcarra presenta denuncia penal a funcionario del INPE por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad

El expresidente indicó que este fin de semana le realizadon dos requisas seguidas en su celda, pero una de ellas sin ninguna justificación ni necesidad.

El expresidente Martín Vizcarra presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este en contra de Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, así como otros funcionarios de la institución, por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. Esto luego de la requisa que se le hizo en su celda en el Penal de Barbadillo, cuyas fotos se filtraron a la prensa.

Según la versión del expresidente, el último sábado el personal del centro penitenciario realizó la requisa sin detectar ninguna irregularidad sobre los objetos que tiene pues estos están autorizados para cubrir sus necesidades. Sin embargo, señaló que al día siguiente, domingo, le realizaron una segunda intervención que, según el exmandatario, se ejecutó sin necesidad ni justificación, y con conocimiento previo de la diligencia realizada horas antes.

Martín Vizcarra criticó, a través de su cuenta oficial en X, que ha sufrido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa.

"¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del congreso que lo protege", se lee en la publicación del exmandatario.

La requisa en el Penal de Barbadillo también se hizo en las celdas de Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Todos ellos afrontando diferentes sentencias.