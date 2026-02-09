Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Martín Vizcarra presenta denuncia penal a funcionario del INPE por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad

Martín Vizcarra presenta denuncia penal a funcionario del INPE por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad
Martín Vizcarra presenta denuncia penal a funcionario del INPE por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El expresidente indicó que este fin de semana le realizadon dos requisas seguidas en su celda, pero una de ellas sin ninguna justificación ni necesidad.

El expresidente Martín Vizcarra presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este en contra de Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, así como otros funcionarios de la institución, por presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. Esto luego de la requisa que se le hizo en su celda en el Penal de Barbadillo, cuyas fotos se filtraron a la prensa. 

Según la versión del expresidente, el último sábado el personal del centro penitenciario realizó la requisa sin detectar ninguna irregularidad sobre los objetos que tiene pues estos están autorizados para cubrir sus necesidades. Sin embargo, señaló que al día siguiente, domingo, le realizaron una segunda intervención que, según el exmandatario, se ejecutó sin necesidad ni justificación, y con conocimiento previo de la diligencia realizada horas antes.

Martín Vizcarra criticó, a través de su cuenta oficial en X, que ha sufrido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. 

"¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación,  haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del congreso que lo protege", se lee en la publicación del exmandatario.

La requisa en el Penal de Barbadillo también se hizo en las celdas de Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Todos ellos afrontando diferentes sentencias. 

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Martin Vizcarra INPE

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA