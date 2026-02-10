Junta Nacional de Justicia abre investigación contra juez Richard Concepción Carhuancho

La investigación se realiza por supuestas irregularidades en la tramitación de una apelación presentada por Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, para dejar sin efecto la prisión preventiva que se le impuso por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en la tramitación de una apelación.

La investigación se abrió después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la reevaluación de la actuación de Carhuancho como juez a cargo del caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

La JNJ consideró que los hechos descritos ameritaban el inicio de una pesquisa, con la finalidad de evaluar si la actuación del juez se ajustó a los deberes funcionales, principios procesales y estándares de conducta.

El caso

El fallo del TC tomó lugar al declarar fundado el habeas corpus de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte que fue vinculado a Nicanor Boluarte y que fue involucrado en este caso.

En su demanda presentada al TC, Castañeda cuestionó la demora del magistrado para atender el recurso de apelación contra la prisión preventiva y elevar el expediente a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

El TC determinó que se vulneraron los derechos a la doble instancia y a la defensa, puesto que, según el fallo, no se respetaron los plazos establecidos para tramitar la impugnación que restringía la libertad personal de Castañeda, quien había recibido 24 meses de prisión preventiva.

En noviembre de 2024, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra el entonces abogado de Dina Boluarte por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.

No obstante, un mes después, la Quinta Sala de Apelaciones revocó la medida y el letrado recuperó su libertad.