Ollanta Humala exige su libertad tras archivamiento definitivo del caso 'Cócteles'

El expresidente Ollanta Humala solicitó este miércoles que se revierta la condena en su contra por el delito de lavado de activos y se ordene su libertad, luego de que el Poder Judicial archivara de forma definitiva el proceso por dicho delito contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, que señalan fue dictado desde el Penal de Barbadillo, el exmandatario manifestó que este 15 de enero cumplirá 9 meses de prisión por un hecho que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial señalan que no es un delito.

“El Poder Judicial ha sobreseído definitivamente el lavado de activos contra Keiko Fujimori y sus coacusados. Entonces, por qué yo estoy en prisión, por qué mi familia se ha visto obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito”, sostuvo.

Denunció también que ya lleva 10 años en un proceso por presunto lavado de activos mediante el cual se la ha impuesto “todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora”, según precisó sin pruebas ni testigos.

En esa línea, el expresidente exigió ser liberado e igualdad ante la ley tomando en consideración el archivamiento del caso contra Keiko Fujimori. Asimismo, pidió que se detenga el acoso judicial en su contra y la de su familia.

“Exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas”, zanjó Humala Tasso.

El 15 de abril de 2025 se conoció en adelanto de sentencia que el expresidente Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años de prisión por los aportes irregulares a su campaña presidencial en 2006.

Dicha sentencia también alcanzó a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien se asiló en la Embajada de Brasil en Perú y luego viajó al país del Atlántico.

En su resolución, la jueza Nayko Coronado Salazar estableció que ambos son culpables del delito de lavado de activos agravado por el aporte irregular del régimen del fallecido Hugo Chávez para la campaña presidencial del Partido Nacionalista en 2006.

Archivo caso 'Cócteles'

El último martes, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dictó el archivo definitivo de la causa por los delitos de lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori, en el marco del caso ‘Cócteles’.

En su fallo, el juez Wilson Omar Verástegui Gálvez ejecutó la sentencia 18/2025 del Tribunal Constitucional, que determino que los hechos imputados carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad. Ello debido a que la modalidad de “receptación patrimonial” dentro del delito de lavado de activos recién fue incorporada al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, mediante Decreto Legislativo 124956.

Por lo tanto, el juzgado estableció que imputar penalmente la recepción de aportes de las campañas electorales de 2011 y 2016 constituye una aplicación retroactiva prohibida de la ley penal.