Abogada de Keiko Fujimori tras archivamiento del caso Cócteles: "Ella ha decidido no pedir una indemnización"

La abogada Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, destacó este viernes la decisión del Poder Judicial para archivar el caso Cócteles y enfatizó que la excandidata presidencial no exigirá ninguna indemnización al Estado por los 15 meses que pasó en prisión por esta investigación, pese a que tiene la potestad para hacerlo.

"Ha sido decisión personal de ella no accionar ni pedir una medida de indemnización, que pudiera haberla hecho porque está legalmente habilitada por el perjuicio que se le causó; sin embargo, ha decidido no demandar en ese extremo", aseveró en el programa 'Conexión' de RPP.

Loza explicó que lo que hace el Poder Judicial es ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que dispuso que, en este caso, los hechos imputados por los aportes a las campañas 2011 y 2016 no constituían lavado de activos y organización criminal.

"Es el archivamiento definitivo del caso cócteles referidos a los supuestos aportes que para la Fiscalía constituyen lavado de activos y organización criminal. No cabe opción alguna de pretender investigar sobre lo mismo con respecto a los aportes", añadió.

Por otro lado, la abogada indicó que la medida judicial se aplica para todos los investigados, dejándolos ya fuera de toda investigación, menos a Mark Vito Villanueva, expareja de Keiko Fujimori.

"En ese caso consideramos, y esta es una opinión de abogada, evidentemente, que aquí hay una cuestión que no ha sido entendida porque la imputación para él es exactamente también la misma. Yo me imagino que su defensa va a impugnar", puntualizó.

Poder Judicial ordena archivo definitivo de cargos

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha dictado el archivo definitivo de la causa por los delitos de lavado de activos y organización criminal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso conocido como caso 'Cócteles'.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, anunció la decisión del Poder Judicial a través de su cuenta en X y resaltó que de acuerdo a la conclusión del fallo "no hubo lavado de activos ni organización criminal" en el proceso contra su defendida.

"El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal", posteó.

De acuerdo al fallo, el juez Wilson Omarx Verastegui Galvez procedió a ejecutar la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, la cual determinó que los hechos imputados carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad.

Según el argumento judicial, la modalidad de "receptación patrimonial" dentro del delito de lavado de activos recién fue incorporada al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 124956.

Por lo tanto, el juzgado estableció que imputar penalmente la recepción de aportes de las campañas electorales de 2011 y 2016 constituye una aplicación retroactiva prohibida de la ley penal.

Asimismo, se argumentó que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba vigente al momento de los hechos.

La resolución judicial también dispone que el beneficio de este archivo se extienda a los coprocesados de Fujimori Higuchi, entre ellos Pier Paolo Figari, Ana Rosa Herz, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y el partido político Fuerza Popular.

El magistrado aplicó el principio de igualdad ante la ley, argumentando que todos los involucrados se encontraban en una situación fáctica idéntica respecto a la recaudación de activos para los fines proselitistas mencionados.